图说中亚政坛“超级强人”纳扎尔巴耶夫

哈新社阿斯塔纳讯，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫应中国国家主席习近平的邀请，5月19日至22日将对中国进行国事访问。访问期间纳扎尔巴耶夫总统将与中国国家主席习近平就进一步深化哈中全面战略伙伴关系举行会谈 。中国最重要的官方网站之一新华网邀请纳扎尔巴耶夫总统在第四次亚信峰会期间与中国网民在线交流，并在新华漫画专栏介绍了纳扎尔巴耶夫总统的领袖风范和执政以来取得的政绩。