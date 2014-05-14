中国科学院中亚生态与环境研究中心正式运行

哈新社阿斯塔纳讯，据新华网乌鲁木齐５月１４日消息，由中国科学院新疆生态与地理研究所促成建设的中科院中亚生态与环境研究中心近日正式运行，将开展中国与中亚国家在资源开发、生态环保领域的联合研究。

据悉，中科院中亚生态与环境研究中心分别在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦建立了分中心和野外观测台站。目前，每个分中心主要由联合实验室、野外观测与研究网络、生态环境和农业技术试验示范基地构成。 据中科院中亚生态与环境研究中心介绍，该中心的成立旨在面向上合组织及丝绸之路经济带建设对科技合作的战略需求，开展中国与中亚国家在资源开发、生态环保领域的联合研究。其中，双方将重点围绕气候与环境演变、水土资源和现代农业、地缘经济和区域发展、生态修复与环境治理、交通物流和信息技术等方面的互惠合作，建立具备野外实验观测、室内实验分析、卫星遥感监测及技术试验示范于一体的研究平台。 多年来，中科院新疆生态与地理研究所与中亚国家通过多种形式，在农业、自然资源开发、生态环保、高新技术等领域开展了广泛合作，取得了丰硕科研成果。