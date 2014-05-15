哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，调查显示，即使是在21世纪的英国，多数人仍然忌讳谈论临终前或身后之事的安排。

代表护疗组织的临终事务联盟针对2000名英国成年人所作的调查显示，只有21%的受访者和家人谈论过自己的后事安排。 与此同时，只有三分之一受访者已立下遗嘱； 29%的人与家人谈论过希望如何安排葬礼。 调查显示，约八成英国人在谈论临终或死亡时仍然"色变"。 临终事务联盟组织是由关怀临终病人的全国安宁护疗委员会在2009年建立的。 难逃避的话题 两个机构的执行总裁克莱尔•亨利表示："每个人都会最终面临生命垂危的一刻，但我们中间却有很多人似乎都想逃避这个话题，甚至持不愿面对现实的态度。" 她还指出："更坦诚地讨论生死问题，以及提早安排后事符合每个人的实际利益。" 另外一份针对1000名家庭医生所作的调研显示，虽然与病人谈及死亡的医生人数在增多，但是却仍然有四分之一的家庭医生本人仍未与家人谈及后事安排。 临终事务联盟的负责人拉哈尼教授指出，医疗专业人士和病人都需要对死亡这个话题更加坦然处之，以确保有关社会保障部门能及时提供"适当的照顾与支持"。