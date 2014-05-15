安倍要重新解释日本宪法为海外作战铺路

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，日本首相安倍晋三呼吁重新解释宪法，这有可能为日本自卫队到海外作战铺平道路。他做出呼吁前数小时，安倍亲自挑选的一个顾问小组公布了一份报告，建议修改日本防卫法。

中国抨击了这个举动。外交部发言人华春莹表示，安倍内阁采取了"负面行动"，使人们怀疑日本的真实意图。 日本宪法禁止战争行为以及用"威胁使用武力"的手段解决国际争端。 根据日本战后宪法第9条，日本不能使用武力解决冲突，只能自卫。 但是安倍表示，他希望重新检讨自卫队的角色，以应对亚太地区安全局势出现的变化。 新挑战 日本政府一向认为，根据国际法，日本有集体自卫的权力，也就是说，有权力使用武力防止友好国家受到攻击。 但是东京同时认为，日本无法行使这个权力因为宪法对使用武力做出限制。 共同社报道，安倍的顾问小组星期四发表的报告提出改变这个做法，并指出日本应当可以参与集体自卫行动。 他们还提议采取一整套措施确保这个权力不会被滥用。 顾问小组表示，他们提议进行这些改革是因为来自中国和朝鲜的安全威胁。 安倍认为有必要重新检讨对宪法的解释。他说"为保卫我们的和平生活，有必要加深与其他国家的合作，以便我们能顺利地应对任何情况。" 但是他也强调日本绝不会再次成为"发动战争的国家"。 BBC在东京记者傅东飞说，这些变革措施虽然很温和，但是却极具争议，安倍肯定会遇到强烈的反对意见。