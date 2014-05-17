亚信峰会 中俄“有望签署天然气协议”

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，中国外交部副部长程国平表示，中俄两国元首有望在俄罗斯总统普京下周访华期间签署天然气合作协议。

据新华社报道，应中国国家主席习近平邀请，普京将于5月20日至21日对中国进行国事访问，并出席在上海举行的亚洲相互协作与信任措施会议（简称"亚信"）第四次峰会。 中国外交部副部长程国平在星期四举行的中外媒体吹风会上说，在今年2月的索契会晤中，习近平和普京就加强天然气合作达成"重要共识"，双方企业已就有关天然气合同的绝大部分内容达成一致。 他表示，"目前双方的分歧主要在天然气价格问题上，两国企业正在就天然气价格在莫斯科交换意见。如果来得及，两国元首有望在普京访华期间签署有关合作协议。" 从2004年开始，中俄两国就俄罗斯向中国供应天然气进行了旷日持久的谈判，但供气价格及定价机制一直是谈判的主要障碍。 目前，在俄罗斯因为乌克兰问题受到欧美的批评和制裁之际，中国市场在经济和政治上的重要性都有所提升。 如果中俄两国最终达成协议，俄罗斯就可以使其天然气出口市场多元化，减少对欧洲市场的依赖。 亚洲安全 此次亚信峰会召开，正值中国与日本、越南、菲律宾等亚洲邻国间的纠纷愈演愈烈之际。 程国平说，习近平将在会上发表主旨讲话，"阐述中方对亚洲安全形势的看法，提出中方对加强亚洲安全对话与合作的主张，呼吁亚洲国家共同维护亚洲地区和平稳定"。 中方将在会上正式接任2014年至2016年亚信主席国。程国平说，习近平将宣布中方担任主席国期间"推动亚洲安全和亚信发展的主要举措"。 峰会将发表《上海宣言》，阐述成员国"对国际和地区形势的共同看法，宣示对解决有关热点问题的一致主张，对亚信未来发展作出规划"。 峰会是否会就乌克兰危机以及中国和邻国的领土纠纷进行讨论，将是外界关注的焦点。 除普京之外，联合国秘书长潘基文、伊朗总统鲁哈尼和哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫等也将出席峰会。越南参加峰会的代表是国家副主席阮氏缘。 亚信是1992年由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫倡议建立的亚洲安全问题论坛，现有24个成员国、13个观察员国和组织。