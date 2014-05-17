悉尼商人欲收集塔州空气销往中国

哈新社阿斯塔纳讯，据环球新闻在线消息，一个悉尼商人组织12日表示，他们有计划将塔州的新鲜空气"打包"出售给中国。悉尼"猎人谷"（Hunter Valley）营销顾问洛伊尔便是其中的一员。他透露，几人正开发一种能提供4小时洁净空气的面罩，将塔州西北部Cape Grim最干净新鲜的空气通过这一途径输送给中国。

"我们已经为此努力了约一年，目前已开发出多个不同种类的面罩，以确保其可行性，但这种面罩尚未申请专利。" 洛伊尔表示，他们希望先从本土投资者手中寻求40万元资金援助，然后赴中国再募集3000万元，在Cape Grim建设一座工厂，并雇佣200名员工。洛伊尔承认，他尚不清楚收集这些空气是否需要获取执照，亦没有与政府官员讨论这一计划。 不过，洛伊尔强调，这一想法在中国一定会出奇制胜，据悉，洛伊尔等商人则计划将他们研发的空气面罩的价格定为每个4元。事实上，洛伊尔及其同伴并不是第一批瞄准Cape Grim洁净空气，想要以此赚钱的群体。在2012年塔州电影节上，有一部带有一定玩笑意味的影片，讲述的便是Cape Grim的一位企业家，将这里的洁净空气装瓶，并销往日本出售的故事。