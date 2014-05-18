全球十大年轻亿万富翁出炉 中国仅一位上榜

哈新社阿斯塔纳讯，据中国新闻网消息， 近期外国知名个人金融服务网站Bankrate评选了全球十位最年轻的亿万富翁，而其中一半来自美国,中国仅一位上榜。排名如下：

名次 姓名 国籍 资产总额 财富来源 （单位：美元） 1 马克•扎克伯格 美国 285亿 社交网站"脸书"创始人、董事长兼首席执行官

2 达斯汀•莫斯科维茨 美国 65亿 参与创办了"脸书"，2008年离开 3 斯科特•邓肯 美国 近65亿 财富主要来自于投资能源业的父亲 4 杨惠妍 中国 48亿 2007年，碧桂园上市前，父亲杨国强将自己所持的房地产公司碧桂园的股份转到杨惠妍名下 5 艾德瓦尔多•萨维林 美国 40亿 来自富裕家庭，曾参与创办"脸书" 6 阿尔伯特•加布里埃尔 德国 38亿 2001年，加布里埃尔继承了父亲的大笔遗产 7 罗伯特•佩拉 美国 27亿 2005年，佩拉从苹果公司硬件工程师转变为无线网络企业家，他的优波网络公司于2011年10月上市 8 西恩•帕克 美国 25亿 帕克曾创立在线音乐服务网站Napster，"脸书"的早期投资人 9 法赫德•哈里里 黎巴嫩 12亿 黎巴嫩前总理及富商拉菲特•哈里里之子，财富主要继承自父亲 10 艾曼•哈里里 黎巴嫩 近12亿 法赫德的兄弟，艾曼也从父亲那里继承了大笔遗产