瑞士公投表决全球最昂贵最低工资方案

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC消息，瑞士各地民众开始前往投票站表决多项公投议案，其中包括全球金额最高的"保障合理工资"方案。

星期天（5月18日）付诸表决的这份方案如果获得通过，瑞士公民将可享有每月4000瑞士法郎（4470美元；2.8万元人民币），或每小时22瑞郎的法定最低工资。 当地工会强调，这已经是迟来的最低工资措施，劳动人民的收入早已无法应付日内瓦、苏黎世等大城市飞涨的房租、食品与医疗保险价格，使他们变成贫困人口。 但反对者警告说，这项最低工资建议将推高生产成本，增加青年人的就业困难。 工会则批评，作为全球顶尖富裕国家之一，瑞士并无最低工资保障，而比邻的法国和德国早已立法实施。 德国将于2017年把最低工资上调至8.5欧元（11.69美元；72.56元人民币）。瑞士的最低工资将是德国的两倍.英国目前的每小时最低工资是6.31英镑（10.55美元；66.15元人民币）；美国目前为7.25美元（45.19元人民币），总统奥巴马希望提高至10.10元。 最新民意调查显示，瑞士选民很可能否决这份最低工资方案。