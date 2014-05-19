哈萨克斯坦最佳国企名单出炉

哈新社阿拉木图消息，据.«Рейтинг.kz»研究机构公布的数据，哈萨克斯坦国家石油天然气公司、哈萨克斯坦国家电网管理公司(KEGOC)、哈萨克斯坦电信公司、哈萨克斯坦" Tau-Ken Samuryk "矿业公司、哈萨克斯坦国家铁路公司位居排行榜前5名。

2013年哈萨克斯坦国家石油天然气公司超越哈萨克斯坦国家电网管理公司(KEGOC)位居第一。哈萨克斯坦国家电网管理公司(KEGOC)虽位居第二，但仍具有很强的实力，该公司计划明年进行国民首次公开筹股（国民IPO）。哈萨克斯坦电信公司位居第三，作为电信运营商哈萨克斯坦电信公司2013年排名还稍靠后，今年进入前三名，这说明该公司实力在迅速增强，2014该公司为保持市场优势地位，将实施《乌尔劳》计划。哈萨克斯坦" Tau-Ken Samuryk"矿业公司业绩也被看好，今年1月工业和新技术部与" Tau-Ken Samuryk"矿业公司签署了关于勘探江布尔州肖克帕尔地下黄金资源储量的协议。到2022年" Tau-Ken Samuryk"矿业公司有望成为我国大型矿业公司。 哈萨克斯坦国家原子能工业公司和哈萨克斯坦联合化学公司被挤出前5名。 《Kazakhstan Engineering》 、 «Kazakhstan Gharysh Sapary»航天公司、阿斯塔纳航空公司、哈萨克斯坦药品招标采购公司进入最差企业名单。