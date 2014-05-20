哈佛教授：长期太累或太穷人会变傻
研究的主导者是哈佛大学终身教授穆来纳森--他29岁时就因出色的行为经济学理论，获得"麦克阿瑟天才奖"50万美元奖金；主要合作者是普林斯顿大学的沙菲。研究成果最早在美国阿斯彭论坛上演示，论文发表于美国《科学》杂志，新书《稀缺：为什么拥有太少后果会很严重？》在9月3日发布，尚未出版就进了《金融时报》年度必读十本商业书籍榜单。 这个研究源于穆来纳森对自己拖延症的憎恨。他7岁从印度移民（微博）美国，很快就如鱼得水，哈佛毕业后在麻省理工学院任教经济学，获"麦克阿瑟天才奖"后被返聘为哈佛终身教授。而立之年就几乎拥有一切，他觉得惟一缺少的就是时间，脑袋里总有不同的计划，想把自己分成几份去"多任务"执行，结果却常常陷入过分承诺、无法兑现的泥潭。 一般人遇到这个问题，会去找各种时间管理"圣经"反复研读，但"天才"穆来纳森把正在做的国际扶贫研究和自己的问题联系起来，竟发现他和穷人的焦虑惊人地类似。穷人们缺少金钱，他缺少时间，两者内在的一致性在于，即便给穷人一笔钱，给拖延症者一些时间，他们也无法很好地利用。在长期资源(钱、时间、有效信息)匮乏的状态下，人们对这些稀缺资源的追逐，已经垄断了这些人的注意力，以至于忽视了更重要更有价值的因素，造成心理的焦虑和资源管理困难。也就是说，当你特别穷或特别没时间的时候，你的智力和判断力都会全面下降，导致进一步失败。 研究进一步解释，长期的资源稀缺培养出了"稀缺头脑模式"，导致失去决策所需的心力--穆来纳森称之为"带宽。一个穷人，为了满足生活所需，不得不精打细算，没有任何"带宽"来考虑投资和发展事宜；一个过度忙碌的人，为了赶截止日期，不得不被看上去最紧急的任务拖累，而没有"带宽"去安排更长远的发展。即便他们摆脱了这种稀缺状态，也会被这种"稀缺头脑模式"纠缠很久。 穆来纳森的研究，对社会阶层理论和国家政策、技术发展模式乃至个人时间管理等问题，都有重要的启示。以下试举几例-- 例一：美国共和党认为穷人之所以穷，是因为他们不努力；民主党认为，贫穷根源来自社会不平等，国家应主持再分配来支持穷人。穆来纳森却证明两党都错了：穷人不是不努力，而是因为长期贫穷，失去了摆脱贫穷的智力和判断力，这种状况不变，再努力也是白费；而如果仅是简单地分钱给穷人，穷人的"稀缺头脑模式"也会导致无法利用好这些福利以脱贫。所以一个合理的社会流动方式应当是，建立最基本的社会安全体系，同时保有社会竞争上升通道，资源入口向全社会开放，使得个人能保持正常思维，有尊严地奋斗。 例二：时间不够怎么办？传统时间管理原则是利用片段时间和多任务，而穆来纳森研究发现，不是时间不够，而是判断问题的心力不够；利用片段时间和多任务解决方式，反而因分心加强了焦虑，导致无法专心处理主要任务，加剧拖延。解决这个问题，最重要的办法是，减少多任务干扰，求助外界辅导，分割问题，从而淡化处理问题的焦虑。 例三：我们每天都处于信息过载中，很多人被微博信息轰炸得无法判断问题，所以一些人开始用"戒网"的方式来摆脱信息过载。事实上这不是信息过载，而恰恰是"有效信息"匮乏的恶果。在一个严重缺乏公开信息的社会，一旦技术带来部分的信息开放，会造成"饿汉吃自助餐不知如何选择"的问题。同样，我们的头脑还处于有效信息稀缺的时代，有"看到字就觉得很重要"的毛病，尚无法处理高浓度信息。最好的解决方式不是回到信息匮乏状态，而是建立辅助性信息筛选机制，帮助自己挑选重要信息。有趣的是，微信因为是同仁、同事间的互动，起到了一定程度的信息筛选作用，所以微信在中国的发展会慢慢超过今天的微博。 穆来纳森的研究刚刚开始，他关于"稀缺头脑模式"的警示，是我们这个信息和人口爆炸、平均时间和资源都加速减少的时代的一盏指路明灯。