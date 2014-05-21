习近平和普京共同出席中俄海上联合军事演习开始仪式

哈新社阿斯塔纳电，据新华网上海5月20日报道，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京出席20日在中国上海吴淞海军军港举行的"海上联合－2014"中俄海上联合军事演习开始仪式并看望两国海军官兵代表。

浦江波涌，东海水阔。参加演习的中俄舰艇停靠军港，各就各位。 下午，普京抵达军港，受到习近平迎接。两国元首一同登上检阅台。军乐队奏中俄两国国歌，两国元首共同检阅海军仪仗队。 随后，两国元首走进军演导演部大厅，接见两军官兵代表。中国海军司令员吴胜利主持仪式。中方演习总导演、海军副司令员田中中将和俄方演习总导演、海军副司令费多坚科夫中将报告，演习各项准备工作就绪，官兵士气高昂，有信心、有决心圆满完成演习任务。 习近平和普京分别发表讲话。 习近平表示，2012年和2013年，中俄成功举行两次海上联合军事演习，取得良好效果。这次演习是今年两军合作重要内容，将再次表明中俄一道应对新威胁新挑战、维护地区安全稳定的坚定决心和意志，向世界展示中俄战略互信和战略协作新水平。希望两军官兵继续努力，周密组织，密切协同，确保演习每项行动顺利实施。 普京表示，俄中两军有着深厚战斗友谊，在二战期间并肩作战，抗击法西斯侵略。两军关系是俄中全面战略协作伙伴关系的重要组成部分。新形势下，希望两军加强合作，携手应对各种威胁和挑战，共同维护世界和地区和平稳定。 习近平宣布演习正式开始，为期7天的中俄海上联合军演拉开帷幕。 经两国元首批准，"海上联合－2014"中俄海上联合军事演习于5月20日至26日在中国东海北部海空举行。演习以海上联合行动为课题，主要演练联合防空、联合反潜、联合对海突击、实际使用武器等战术科目，提高两国海军共同应对海上安全威胁的能力。