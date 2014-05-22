克里：中俄天然气协议与乌克兰局势无关

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，美国国务卿克里说，他认为中国与俄国签署天然气协议与乌克兰局势没有任何关系。克里在访问墨西哥城举行记者会时说，"就天然气和能源供应协议，俄国与中国耗时10年才达成，我们不认为这个协议（与乌克兰局势）有任何关系。"

他补充说"这（协议）并不是新的东西。不是对目前局势做出的一个突然反应。"

克里还表示，美国正密切关注俄国是否履行把军队从乌克兰边界撤回基地的许诺。 他说"如果这种情况出现，而且我们也在密切关注，那将是非常有建设意义的，应该是个积极的举动。" 经过10年马拉松谈判之后，中国和俄罗斯星期三（5月21日）在上海签署了俄罗斯向中国出口天然气的协议。

中国国家主席习近平和正在访华的俄罗斯总统普京共同见证了签字仪式。 俄国因为乌克兰问题受到欧美制裁之际，对莫斯科来说，中国市场在经济和政治上的重要性都有所提升。 BBC防务和外交事务记者马库斯说，俄国与西方的紧张不仅仅是因为乌克兰问题。 他说，在叙利亚以及普京总统为俄国制定的未来发展方向等重大问题上，莫斯科与西方也有着根本分歧。