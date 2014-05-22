中国公安部：乌市爆炸为“严重暴恐案件”

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，中国公安部星期四（5月22日）发布声明说，新疆乌鲁木齐早市发生的导致多人伤亡的爆炸案，是一起"严重暴力恐怖案件"。

中国公安部声明说，这起爆炸案"造成重大人员伤亡"。 尽管公安部声明没有说明具体伤亡人数，但新疆官方网站天山网透露，乌鲁木齐早市爆炸案造成31人死亡，90多人受伤。 报道称，周四上午7时50分，"暴徒驾驶两辆车冲破防护隔离铁栏，冲撞碾压人群，引爆爆炸装置，造成31人死亡，94人受伤"。 天山网说，这起爆炸案"是一起性质极其恶劣的严重暴力恐怖案件"。新疆自治区已立即启动重大突发事件应急处置机制，组织调集最强医疗力量对受伤人员进行救治。 香港电台引述设在香港的中国人权民运信息中心说，死伤者至少300人，估计至少有7间医院收治受伤者，但医院守卫不让其他人进入。 信息中心还引述目击者说，冲入市场的其中一辆越野车上插有旗帜。 中国央视则说，冲撞人群并爆炸起火的是两辆无牌汽车。 央视表示，中共总书记习近平已敦促"迅速侦破案件，从严惩处暴恐分子"。习近平还要求各级组织救治受伤群众，安抚受害者家属，严防发生连锁反应。 早些时候，新华社报道说，乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街早市周四上午7时50分发生一起爆炸案，造成人员伤亡。 报道称，两辆越野车从北往南冲进早市人群，并从车内向外扔爆炸物，其中一辆车发生爆炸。 中国公安部声明说，中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱敦促"尽快查清案情，严打暴恐犯罪，坚决把暴恐分子的嚣张气焰打下去"。 声明还说，中国公安部长郭声锟已率工作组赶往乌鲁木齐，公安部已启动应急机制。