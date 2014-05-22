日本军演与中俄联演同期举行

哈新社阿斯塔纳讯，据文汇网消息，当俄中东海联合军演进入实战阶段，日本也将举行自己的军演。演习地点选在日本九州岛的南方、距中国水域最近的无人居住的奄美群岛。此次演习的目的是重新夺取被假想敌占领岛屿的控制权。

据环球军事报道，这已经是在不到一年内举行的第二次类似演习。去年夏天在美国加利福尼亚州日本士兵同美国空降兵举行过夺岛演习。当时正值中日关系危机高峰。中国呼吁美国不要向自己的盟友发出错误信号，应多做有益于亚太地区和平稳定之事。 俄罗斯科学院远东研究所专家基斯塔诺夫认为，定于5月22日的军演是向中国发出信号：在为可能发生的武装冲突做准备。要知道，两国的争执对像--钓鱼岛就位于这一地区。日本此次军演的目的十分明确，就是针对中国。中日关系的紧张表现在许多方面，包括产生于岛屿争端的紧张并未缓和。所以此次演习就是为了要向中国表明，日本捍卫自己目前控制的尖阁列岛的决心。日本认为，不排除中国入侵并占领这些岛屿的可能。因此他们在为应对这种入侵做准备。 此次演习日本自卫队将进行实战演练。基斯坦诺夫指出，这将是日本近来规模最大的军演之一。基斯坦诺夫说："这次军演中相对较新的内容和特性就是，将同时动用陆海空三种部队，这在以前从未有过。第二，将有大量日本自卫队军人参加：500名步兵，820名水兵，10名飞行员。" 日本将在俄中东海联合军演进入实战阶段之日开始战斗演习。此次军演俄中双方将出动12艘军舰，还有飞机参演。就其演习规模而言，两个演习不可同日而语。不过基斯塔诺夫不排除，「理论上」日本演习在某种程度上也是针对俄中联合军演。在他看来，至少"不可能百分之百排出这种可能"。 基斯塔诺夫认为，日本知道联合军演是在它的利益范围进行，当然会不高兴。日本无论是同俄罗斯还是同中国的关系，都不是很简单。尤其是同中国。自然联合军演也就不可能不让日本和日本人警觉。显然，在他们看来联合军演不仅可能针对日本，也有可能针对美国，后者已宣佈把自己的战略重点移向亚洲。一边是日本和美国，一边是俄罗斯与中国。军演的意图日趋明显：是的，我们正在为假设的海上冲突做准备。 海上联合军演举行前夕，莫斯科与北京都强调，此次演习不针对第三方。