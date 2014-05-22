俄媒：美国已无法单独遏制中国 只能建反华同盟

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网援引俄罗斯《国防》杂志2014年3月刊报道，中国海军实力的快速增长，中国对东海和南海一系列岛屿的主权要求，以及北京在印度洋建设基地的努力，迫使美国和远东、东南亚和南亚国家采取措施巩固自身安全，甚至不惜为此建立反华同盟。美国正在企图拉拢亚太国家在西太平洋建立反华堤坝，并将其延伸到印度洋大部分水域。现在所有先决条件已经具备。只要观看地图，就能发现，反华岛国和半岛国家已经从沿海形成反华包围圈，像一道天然屏障一样，共同遏制中国。

美国为什么要打造国际反华堤坝？为什么美国不能单独制造壁垒限制中国人民解放军海军的活动？答案显而易见：今日的华盛顿既没有实力，也没有机会单独制华。这一点具有原则性的重要意义。 在过去的二十年里，美国海军舰艇数量因预算限制而逐年减少，特别是作战舰船。这在1993-2013年美国海军舰船和飞机指南中体现得非常明显。虽说美军计划使用具备更强攻击和防御潜力的新型高技术舰船替代老旧船只，但是哪怕最先进的高科技舰船也无法同时现身两个不同海域。 现在美军除了14艘战略核潜艇之外，还有55艘多用途和导弹核潜艇、10艘"尼米兹"级航母、22艘"提康德罗加"级导弹巡洋舰、62艘"阿利伯克"级导弹驱逐舰、13艘"佩里"级护卫舰、4艘濒海战斗舰和13艘"复仇者"级扫雷舰，总共179艘作战舰艇。初看之下似乎很多，但是仔细分析就能发现美军舰艇数量明显不足。 在22艘"提康德罗加"级巡洋舰中，今年为了节约资金将有11艘储备封存。而且多数战舰的服役期限已经超过25年，很快就要退役。2030年后有望列装 FSC"未来水面战舰"，该舰预计配备电磁轨道炮、定向能(激光)作战系统和先进雷达。由于价格昂贵，这种战舰的建造数量显然不会太多。也就是说，它将无法完全替代"提康德罗加"级巡洋舰。 美国海军现在的主力战舰是62艘"阿利伯克"级导弹驱逐舰，非常耐用，能执行多种任务，其数量计划增至75艘。但是在该型战舰增加到75艘之际，"提康德罗加"级巡洋舰将全部退役。换句话说，美军多用途水面战舰的总数还将再减少9艘。 至于美军大肆宣传的濒海战斗舰的作战效能值得怀疑。首舰LCS1"自由"号于2008年服役，但是至今仍未真正形成战斗力。去年前往新加坡的巡回宣传之旅显得非常尴尬，7月在新加坡沿岸发生动力故障，被迫维修，10月又发生管道进水事故，先后导致底舱板和液压系统故障，再次维修。LCS2"独立"号同样事故不断，特别是在防腐蚀和电气设备方面。不过，主要问题甚至并不仅限于故障太多。除了最初几艘战舰故障频发之外，造价太高同样令美军头痛。"自由"号造价 6.37亿美元，"独立"号造价7.04亿美元。而且，高速濒海战斗舰配备模块化武器的设计理念还没有得到实践检验。今年计划安装反水雷作战模块，但是反水雷和高速度自相矛盾。至于反潜模块还不知道何时安装，其效能也值得怀疑。反舰武器模块简直就是妄谈。为了打击水面舰船，或者更确切地说，是水面快艇，濒海战斗舰按计划应当配备"狮鹫"导弹，方便使用RAM近防线防空导弹系统发射装置。但是该型导弹射程只有几公里，战斗部重量仅为5.9千克，只能在非常近的距离内消灭小型快艇。也就是说，濒海战斗舰实际上是在"裸奔"，相当于手挥纸剑、赤身裸体的国王。一旦和中国海军022型导弹艇遭遇，在一对一单独较量的情况下，战胜解放军海军的概率仅为0.1%，因为022型导弹艇可携带8枚"鹰击-83"反舰导弹，射程可达95公里，战斗部重165千克，优势极其明显。 不久前美国政府决定限制濒海战斗舰数量，由原计划的52艘减少到32艘，官方声称原因是预算开支削减，实际上是认识到了其作战效能较低，尽管这种认识来得有点晚。按照常理，其建造计划还应当进一步缩减。 目前巴斯钢铁公司正在建造DDG-1000"朱姆沃尔特"级新一代导弹驱逐舰。去年11月21日实地考虑该舰的美国防长哈格尔表示，这种战舰将在亚太地区发挥重要作用。这显然有点夸大其辞。主要用于突击岸上目标的"朱姆沃尔特"号和另外2艘同型战舰，还应当证明自己的作战效能。但是无论如何，它们都不会对亚太地区的力量平衡造成较大影响。中国"东风-21D"反舰弹道导弹的调试和优化工作已经接近尾声，其射程可达1500公里，主要用于打击敌方大型水面舰船。中国现在开始研制的"东风-26"导弹能够攻击3000公里之内的海上目标，能够携带高超音速弹头，威力更加强大。此外，正如美国《海军》杂志所指出的那样，"朱姆沃尔特"级驱逐舰造价虽然高达50亿美元，却非常容易被一枚价值2500美元的水雷炸毁。 美国海军正在用"弗吉尼亚"级多用途型潜艇替换40艘现役"洛杉矶"级核潜艇。当这个更新进程结束之时，算上3艘"海狼"级核潜艇在内，美国海军多用途核潜艇数量将仅有36艘，与现在相比减少15艘。至于由"俄亥俄"级弹道导弹核潜艇改装而成的4艘巡航导弹核潜艇的更换问题，暂时尚未讨论。 美国企图通过加强航空战斗群的方式弥补作战舰艇数量的短缺。去年12月美国海军开始在冲绳嘉手纳基地部署最新型P-8A反潜巡逻机，这种飞机不仅能搜索和摧毁潜艇，而且还能发射"鱼叉"反舰导弹攻击水面舰艇。目前美军还在试验使用B-1B超音速战略轰炸机挂载LRASM远程反舰导弹，攻击900公里内的水面目标。但是对方也有能够对付P-8A和B-1B的航空和防空兵器。 总之，远东、东南亚和南亚国家，为了保障自身安全，将不得不主要依靠自己的力量。难怪过去十年内该地区军备竞赛的热情前所未有的高涨，而且特别重视发展海军。