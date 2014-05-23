普京称俄将承认乌克兰大选结果 与新领导层合作

哈新社阿斯塔纳消息，据外电报道，俄罗斯总统普京23日表示，俄罗斯将承认乌克兰本周末总统大选的结果，但是希望乌克兰当局停止在东部地区对分离主义者的军事行动。

在圣彼得堡举行的一次经济论坛上，普京说，俄罗斯将"尊重乌克兰人民的选择"，将与乌克兰新领导层合作。他说，俄罗斯希望乌克兰恢复和平与有序的局面。 普京抨击西方国家支持乌克兰政变，导致乌克兰陷入全面内战。 普京说："随着美国和欧洲支持的国家政变，接下来就是混乱，而且现在我们看到全面内战"。 乌克兰2月22日发生有政变迹象的政权更迭。乌议会罢黜了总统亚努科维奇，修改了宪法，将总统大选定于5月25日。莫斯科认为，乌克兰议会决定的合法性令人质疑，而选举的合法性将取决于一系列条件，包括透明度和是否考虑各地区的利益。 联邦制的支持者从三月开始在乌克兰东部顿涅茨克、哈尔科夫和卢甘斯克举行集会，抗议活动以后扩展到顿涅茨克州的几个城市。乌克兰当局宣布在该国东部地区展开有军队参与的特别行动以镇压示威者。莫斯科称基辅动武镇压联邦化支持者的决定是极端危险的态势发展。