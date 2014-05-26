泰国政变：巴育获泰王授权领导国家

哈新社阿斯塔纳讯，据BBC报道，泰国军事政变发生四天后，陆军总司令巴育正式接过国王谕令出任"全国维持和平秩序委员会"主席，正式取得掌管国家政务的许可。

巴育星期一（5月26日）在曼谷陆军总部接受谕令，但近年健康欠佳，86岁的泰王普密蓬并未出席。 巴育表示他将尽快委任新总理和内阁，但拒绝透露何时举行大选。 与此同时，军方威胁对反对政变的示威者采取更强硬行动。政变三天以来，一些曼谷市民无视军方把五人以上集会视为非法的命令，在首都举行小规模抗议。 经过长达六个月的政治僵局后，以巴育为首的泰国军方上星期四（22日）发动政变。要求推翻原总理英禄的反对派领袖素帖和英禄本人均被带走。 军方还要求大批政治领袖向他们报到，记者与学者也遭传召，媒体被严密管控。 泰国军方推翻民选政府引发国际社会谴责，国际事务专家也警告，泰国政治早已多极化，政变无助于修补民族伤痕。 BBC在曼谷的记者赫德指出，没有泰王普密蓬的祝福，泰国没有任何一场政变会成功，而普密蓬即位64年来，这样的政变就发生了12次。 赫德指出，巴育现在正式成为泰国总理，但曾经腾飞的泰国经济在七个月的政治动荡中遭遇急刹车，巴育与各将领将如何治国是一大问号。 此外，除了曼谷的零星示威，英禄政府在北部和东北部的根据地预料仍将强力抵抗军方。