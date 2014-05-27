英媒：中国不是充满威胁巨头 无需害怕中国

哈新社阿斯塔纳讯，据环球网援引英国《观察家报》5月24日社论，原题：中国是挑战，不是威胁 中共领导人近来的言行又把这个问题提了出来：我们应该害怕中国吗？中国飞速崛起为一个全球经济强国，而在其他许多方面，中国似乎在挑战及排斥美国和西方的地缘政治领导力，以及这种领导地位存在的基础--战后国际秩序的法律、制度和安全框架。

中国看起来愈发跟旧秩序作对，或至少是不尊重旧秩序。这在上周的联合国变得更明显。北京与俄罗斯一道否决一项呼吁将叙利亚危机提交国际刑事法庭的安理会决议草案。这确实令人不安，但这种反对态度正日益成为常态。 在最近的中国与周边国家争端中，中国绕过主要地区组织东盟，反要求较弱的邻国在双边基础上与其打交道。中国的政治模式、对他人知识产权的侵犯和一直没能解决环境问题等，都能拿来当做"中国正以对西方有害的方式发展"这种分析的理由。 按照这种分析，中国不是伙伴，也不是朋友。中国是一个竞争对手，并有可能在未来危及西方希望的21世纪的组织方式--即旧世界秩序。 但这种观点错在两点。其一，它缺少自知之明，显得不谦逊。当叙利亚灾难的真实程度受到密切关注，当西方干涉阿富汗、伊拉克和利比亚的毁灭性后果曝光，当联合国对阻止卢旺达、波黑等国发生的惨剧无能为力时，谁说新世纪不需要体制框架改革？当我们看到富国与穷国、北方与南方、发达国家与发展中国家的巨大差距，谁说西方国家有权继续主宰世界？当中国干劲十足，生机勃勃，而旧秩序自私、自满又伪善时，谁最有资格改弦易辙？ 其二，那些谴责或反对中国的人，误解了他们面对的问题的本质。中国仍是发展中国家，有大量民众需求要满足。它面临2008年后的庞大债务、经济减速、对进口原材料的长期依赖、城乡差别和贫富悬殊，以及少数民族暴乱的威胁。 换言之，中国不是势不可挡、充满威胁的巨头，也不是唯一超级大国地位的必然继承者。中国同其他任何国家一样，面临复杂的问题和挑战，只是中国更大。中国是一个新兴国家，但未必是恶意的。我们无需害怕中国。大大增加接触，减少西方的骄傲自大，才能消除疑虑。对于旧世界列强来说，必要的策略是说服中国按规则行事，不论新规则是什么样的。