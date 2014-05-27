新疆警方：和田破获暴恐团伙检逾吨炸药

哈新社阿斯塔纳消息，据BBC报道，新疆警方宣称在和田地区破获又一个暴力恐怖团伙，并检获1.8吨爆炸装置原材料。新疆自治区党委机关报《新疆日报》星期二（5月27日）报道，和田地区警方星期一（26日）在和田市、洛浦县和皮山县抓获五名团伙成员，捣毁两个制爆窝点，并检获有关炸药。

报道称，乌鲁木齐发生早市爆炸袭击后，团伙头目阿布力孜•达吾提伙同团伙成员连夜制作爆炸装置，预谋在和田市发动袭击。

此前，中国公安部常务副部长杨焕宁宣布，中共中央批准"以新疆为主战场"开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动。

"模仿袭击"

5月22日发生的乌鲁木齐沙依巴克区早市恐怖袭击至今共造成43人死亡，包括四名袭击者，近百人受伤。目击者称袭击者驾乘越野车冲向早市人群，并投掷爆炸装置。

《新疆日报》称，据警方初步查明，阿布力孜•达吾提伙同团伙成员预谋在和田市闹市"实施驾车冲撞碾压、引爆爆炸装置的暴力恐怖袭击活动"。

报道还称，团伙成员观看宣扬暴力恐怖和宗教极端内容音视频，并先后到中国内地和乌鲁木齐等地搜集、购买制爆原材料和制作爆炸装置，藏匿于和田等地伺机发动袭击。

报道说，新疆各地警方星期一又在阿克苏、喀什、和田与伊犁等地抓获一批参与暴恐活动、传播暴恐音视频、非法制造危爆物品和非法偷渡的犯罪嫌疑人。