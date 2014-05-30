巴罗佐：欧盟支持力量赢得欧洲议会选举至关重要

哈通社阿斯塔纳讯，据欧洲时报网消息，欧盟委员会主席巴罗佐26日发表声明说，当天凌晨出炉的欧洲议会选举初步结果显示，支持欧洲一体化进程的政党再次获得胜利，这一点"至关重要"，他希望下一任欧盟委员会主席的选择尊重此次选举结果。

巴罗佐表示，虽然欧洲遭遇了几十年来最为严峻的经济危机，但"至关重要的是，领导和支持欧盟反危机基本措施的政治力量再一次赢得选举"，在新一届欧洲议会形成了"团结有效的多数"，他们将继续推动欧洲一体化进程向前发展。

5月22日至25日，《里斯本条约》生效后的首次欧洲议会选举在欧盟28个成员国举行。最新结果显示，欧洲人民党得票率为28.36%，将在新一届欧洲议会中获得213席，保住了其欧洲议会第一大党团的地位。欧洲社会党得票率为25.30%，获得190席。中右翼的欧洲人民党和中左翼的欧洲社会党合计赢得全部751个议席中的403席，两大党团占据欧洲议会过半议席的格局未变。 巴罗佐在声明中呼吁，包括由欧盟成员国领导人组成的欧洲理事会在内的欧盟所有机构要尊重这次欧洲议会选举结果。根据《里斯本条约》，欧洲理事会在决定欧盟委员会主席人选时，要考虑欧洲议会选举结果。 本次选举引人注目的一点是极右翼和反欧洲一体化政党势力上升。初步结果显示，极右和"反欧"政党理论上最多可能获得143个欧洲议会席位。他们在将来可能会左右欧洲议会决策，对欧洲一体化进程造成冲击。 另外，本次议会选举的投票率仅为43.09%，与2009年43%的投票率基本持平，但首次扭转了欧洲议会自1979年直选以来投票率一路下滑的趋势。 1979年欧盟9个成员国时的平均投票率为62%，1999年15个成员国时平均投票率为49.5%，2004年25个成员国时为45.5%。最近一次欧洲议会选举在2009年举行，27个成员国的平均投票率仅为43%。