法国撕毁同俄西北风级航母合同将面临巨额违约金

哈通社阿斯塔纳5月30日电，据俄新网消息， 莫斯科国立大学法律系宪法与市政法教研室主任苏伦•阿瓦基扬向俄新社表示，法国在拒绝对俄供应"西北风"级直升机航母的情况下应向俄支付巨额违约金。

早前，一组美国国会议员呼吁北约秘书长拉斯穆森购买或租用法国正在为俄罗斯建造的"西北风"级直升机航母。国会议员认为，购买航母"将给普京总统一个强大讯号"。 但专家认为，北约不需要这些舰艇，因为没有多余的采购经费，而且航母是按照俄罗斯直升机和登陆工具的外形尺寸建造的，而不符合北约的要求。 2011年6月，莫斯科和巴黎签署了在法国建造两艘"西北风"级航母合同，合同价值12亿欧元。按计划，第一艘"西北风"级航母将于2014年交付俄罗斯，第二艘将于2015年交付。 法国政府曾多次表示，计划履行同俄罗斯的"西北风"级航母合同。俄罗斯国防出口公司发言人曾表示，俄罗斯严格遵守合同的支付进度，而法方严格遵守建造进度。 美国政府于5月初首次公开表示反对这一交易，但据《纽约时报》消息，美国从2009年开始就向法国表达相应"担心"。