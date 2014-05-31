“前事不忘后事之师”国际论坛代表致总统纳扎尔巴耶夫的信

哈通社阿斯塔纳电，在政治迫害受难者纪念日来临之际，东哈州塞梅市国立大学举办了以"前事不忘后事之师"为主题的国际论坛。在论坛闭幕之际，与会代表致信纳扎尔巴耶夫总统表达了对政治迫害受难者的缅怀之情，并对纳扎尔巴耶夫总统一直努力致力于推动哈萨克斯坦民族和睦事业给予了充分肯定。

信件全文如下：

尊敬的纳扎尔巴耶夫总统：

在哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年和政治迫害受难者纪念日来临之际,由哈萨克斯坦民族和睦大会牵头举办的以"前事不忘后事之师"为主题的国际论坛落下帷幕。与会代表认为您所推行的旨在维护民族团结、平等，各民族共同发展的政策 深得人心，这一政策为哈萨克斯坦各项事业的稳步发展打下了坚实的基础。

在您的领导下，哈萨克斯坦已成为宽容的、大度的、具有多元素文化氛围的国度。

当大饥荒给人民带来巨大的灾难之际，哈萨克民族宽大的胸怀挽救了数十万条生命。

在您的关注下，自2010年开始《前事不忘后事之师》论坛已成为哈萨克斯坦重要论坛之一。

当今，哈萨克斯坦所有民族代表都在积极参与这一会议，在此论坛框架下共组织了2123项活动，近35万人参与其中。

阿拉什运动发源地、伟大诗人阿拜的故乡-东哈州塞梅市接过了该论坛今年的接力棒。我们相信这一论坛一定会在伟大诗人阿拜故乡发扬光大。

我们，是《前事不忘后事之师》论坛的参与者，我们完全支持您所推行的民族大团结政策。

我们将铭记历史，弘扬民族团结精神，共创哈萨克斯坦辉煌的明天！

本文于2014年5月30日在东哈州塞梅市《前事不忘后事之师》论坛上通过