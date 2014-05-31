戴眼镜眼睛变形怎么办

哈通社阿斯塔纳5月30日电，如今工作功课繁重，很多人都成了近视，这不仅会影响我们的外在美，而且如果不加注意，还会造成眼睛变形，那么，应该怎么做来避免眼睛变形呢？

1、坚持做眼保健操。眼睛本来就不好了，所以，时不时就停下来给眼睛做下按摩，让眼肌放松。 2、无框眼镜。我们发现很多人配戴的是很轻的无框眼镜，镜片与眼眶部不接触，而鼻托虽以鼻梁接触，但因镜架很轻，压力很小，就算长时间配戴也不会让人觉得变形了。上面所说的"变形"其实是可逆的，当长时间不戴眼镜由于人体肌肤本身的柔韧性是会让眼框部的轮廓逐渐恢复过来的。 3、视眼手术。随着技术的不断发展，近视眼手术越来越完善，手术的安全性越来越得到认可。激光近视手术进入我国20年来不断得到患者的青睐，由于工作，美观等的需要纷纷加入到摘镜的队伍当中。 4、隐形眼镜。框架眼镜受框架的限制，而隐形眼镜不受任何遮与限制，因而隐形眼镜比框架眼镜的视野更宽阔。隐形眼镜并没有镜框的阻碍，没有重量，对配戴者的外观并无影响，对爱美的人士，尤其是女性甚为适合。没有眼镜框架的障碍，及框架眼镜片可能碎裂的风险，隐形眼镜也为运动人士带来更大的方便。 5、注意眼睛的休息。不要让眼睛过度疲劳，工作或者学习一段时间后，就看看远处，让眼睛放放松。 注意事项 然而大多数近视患者关心的"变形"其实不全是医生们所解释的那种变形，近视眼患者真正关心的"变形"是近视患者长期戴眼镜，眼眶至鼻梁两边一定范围被压陷而显得扁平，脱掉眼镜后让人觉得整个眼部范围没有了这部分应有的轮廓，甚至可能相当难看，我们就会觉得眼睛好像凹进去了，特别难看。很多不敢摘掉眼镜的近视患者都会说："我眼睛变形了，不戴眼镜都不行。"其实这种变形不是不可逆转的，是可以改善的。不戴眼镜久而久之是可以逐渐恢复的。但是眼睛近视了不戴眼镜又有点不现实，那怎么办呢？近视患者可以根据自己的情况作出选择。 (本文摘自 环球新闻在线 )