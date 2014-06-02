土库曼斯坦当前国内经济形势和重点建设项目情况

哈通社阿斯塔纳6月2日电，据新浪网援引中国商务部网站消息，土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫近日主持召开了由内阁成员、各州州长和首都阿什哈巴德市市长参加的工作会议，主要议程是讨论近期国民经济某些领域的重点项目，包括进一步刺激工业和社会发展的国家相关发展纲要执行情况，以及国家、社会生活的优先发展方向。

土内阁副总理伊塔尔马佐夫报告了在巴尔干州加拉博加兹市投产的年产115.5万吨尿素化工厂情况，该项目是《土库曼斯坦2011-2030年社会经济发展纲要》框架下的项目，监管该项目的咨询公司是立陶宛"Conmaster"和"Sweco Lietuva"股份有限公司联合体，是通过国际招标程序择优录用的。土总统强调，国家产业政策的主要任务之一，是确保民族工业在国际和国内市场上均具有较高水平的竞争能力，政府要创造条件引导民族化学工业向更高水平发展，鼓励投资向此方向倾斜，引进先进技术，改进生产管理方式，不仅要提高工业产能，而且要能生产出各类时尚产品。土库曼化学康采恩和其选择的咨询公司共同通过组织国际招标方式为尿素化工厂选择承建商进行施工。总统还签署了巴尔干州天然气化工综合体生产聚乙烯和聚丙烯项目建设的融资文件。

土内阁副总理萨特雷科夫详细报告了土库曼巴什国际海港的筹建情况，土耳其公司"GAP Insaat"作为承建商近期内将拿出施工方案，包括港口基础设施施工和铺设内外工程网络计划。土总统强调，经济发展的先决条件是完善交通基础设施，包括海上交通，土库曼巴什国际海港作为该地区主要交通枢纽发挥了显著作用，为扩大其吞吐能力，需要港口设施更加现代化，增建不同功效的新泊位。同时，技术和工业装备的高水平也将保障里海的生态环境。

土内阁副总理霍贾穆哈梅多夫报告了燃料能源领域的发展状况，重点强调了确保能源资料出口计划的可靠性和可持续性。土总统指出，能源综合体在国家经济发展潜力方面起到了重要作用，必须要用谨慎、科学的方式进行开采、加工和使用地下资源，为人民谋福祉。总统要求霍贾副总理严格监控该行业项目的实施进度。

各州区的州长分别报告了各自地区的主要经济工作，包括即将开始的收茧工作，确保工作效率。土总统特别强调保证农业收割的时效性和顺利实施蚕茧生产的问题。

土总统还就首都阿什哈巴德的城市基础设施建设问题做了重要指示，特别强调要严格监控楼宇建设的质量，确保按时完工，重视夏季消暑和消防安全问题。

最后，土库曼总统别尔德穆哈梅多夫作了会议总结，希望全体与会者在关注国家社会经济发展的同时，优先考虑土库曼人民的利益和国家的繁荣。