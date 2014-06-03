德学者：美国不再是世界警察 中国要负更多责任

哈通社阿斯塔纳6月3日讯，环球军事消息，据白宫官员透露，奥巴马在西点军校讲述的是"美国如何利用手中一切工具但又避免局势失去控制的技巧"。而这将是未来几个月奥巴马不断重复的外交政策演讲内容。6月初奥巴马将访问欧洲，并在波兰发表演讲。美国防长哈格尔和其他内阁成员也将在今夏向外界进一步解释奥巴马的新外交政策。《华尔街日报》称，奥巴马面临的挑战不是如何去阐述外交政策，而是如何实施。华盛顿被两党党争所困而陷入僵局，在此环境下，任何总统都难以推进其外交政策。在海外，奥巴马刚当总统时所希望开辟的国际合作新篇章依然不见踪影。奥地利《蒂罗尔日报》28日称，各国政府都密切注视奥巴马的讲话，因为这涉及未来美国的世界角色。德国洪堡大学国际政治学者霍尔特曼28日对《环球时报》说，中俄的强硬让奥巴马明白，即使美国军事干预，也不可能像以前那样容易。霍尔特曼表示，随着美国不再担任世界警察，国际社会势必要求作为未来第一大经济体的中国担负更多责任，这对一直专心于经济的中国是新考验。美国不会拱手把主导地位让给中国，未来中美竞争将更激烈。