罕见沙尘暴袭击德黑兰 四人死亡

哈通社阿斯塔纳6月3日电，据新华网3日报道，2日，伊朗首都德黑兰遭遇罕见沙尘暴袭击，造成四人死亡，据伊朗国家电视台报道沙尘暴来袭时最大风速达到每小时110公里，一些大树被连根拔起，风暴造成德黑兰部分地区电力中断，一些国际航班被取消。