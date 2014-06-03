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    10:24, 03 六月 2014 | GMT +6

    罕见沙尘暴袭击德黑兰 四人死亡

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    哈通社阿斯塔纳6月3日电，据新华网3日报道，2日，伊朗首都德黑兰遭遇罕见沙尘暴袭击，造成四人死亡，据伊朗国家电视台报道沙尘暴来袭时最大风速达到每小时110公里，一些大树被连根拔起，风暴造成德黑兰部分地区电力中断，一些国际航班被取消。

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