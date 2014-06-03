俄议长对日支持对俄制裁表示不满

俄联邦国家杜马（议会下院）主席纳雷什金就日本紧随欧美等国脚步，宣布对俄罗斯追加制裁表示遗憾。哈通社阿斯塔纳6月3日电,据俄罗斯之声报道，因乌克兰问题被美国纳入制裁名单的俄罗斯国家杜马主席纳雷什金2日前往日本参加文化交流活动。纳雷什金表示，这些制裁破坏了国家间合作的基础。他指出，制裁未能解决尖锐的乌克兰危机和取消对国家东南部进行的特别战役。他强调，制裁也未能解决乌克兰的经济问题。

纳雷什金认为，像日本这样的强大国家，应当执行较为独立的政策。她还指出，俄罗斯与日本间的合作，具有"另外的、独立的和极高的价值"。俄罗斯高度评价与日本的双边合作，并希望任何外界因素不会对此进程起负面作用。 这已不是俄方第一次对日本就制裁俄罗斯的表态不满。据俄新社5月24日报道，俄罗斯总统普京在会见世界主要通讯社领导人时说，就俄罗斯与日本领土争端问题没有最终答案，决定应该是妥协性的。普京说："原则上，这意味着决定不应损害彼此的利益，而是能够接受的妥协，并且任何一方都不应觉得自己是失败者。"普京继续说："不久前惊讶地听说，日本加入了什么所谓的制裁--这和日本有什么关系，我不大明白--谈判进程就此暂停了。所以我们是准备好了，日本准备好了吗？我不知道。"