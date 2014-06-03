乐福交易方案：火箭送书豪帕森斯 骑士可出状元

哈通社阿斯塔纳电，据中山网消息，毫无疑问，凯文-乐福将成为今夏交易市场的头号主角，各支球队将就乐福的归属展开激烈的争夺，那么这些追逐者们所能给出的最好筹码各是什么呢？让我们来听听美媒体专家布莱恩-特波雷克的分析。

1、休斯敦火箭

森林狼得到：25号选秀权，2016年首轮签，阿西克，帕森斯，林书豪，特伦斯-琼斯 火箭得到：乐福，凯文-马丁 如果这些筹码中只送出其一，肯定无法打动森林狼，而如果打包起来的话，森林狼估计得好好考虑一番。帕森斯是NBA中最物美价廉的球员之一，不过他的新秀合同即将结束，但不管怎么说，他在球场两端的价值都很高。阿西克和林书豪的工资都太高了，不过他们各自都有着非常给力的作用，阿西克能防守内线的任何大块头，林书豪作为替补能爆发出火力。至于琼斯，虽然不是超级巨星的料，但也有相当的潜力。火箭外带附送的2个选秀权，能让森林狼在未来有更多选秀运作的空间。 2、洛杉矶湖人 森林狼得到：7号选秀权，2016年首轮签，萨克雷，马绍尔 湖人得到：乐福 湖人原本指望着能拿到一个高位选秀权，摘一个超级新星来帮助科比，不过7号签实在太尴尬。科比的合同只剩下2个赛季，只能从交易市场找人，不过这样的筹码能让森林狼满意吗？还得打上一个大大的问号。 3、波士顿凯尔特人 森林狼得到：6号选秀权，17号选秀权，2015首轮选秀权，萨林杰，布兰登-巴斯，杰拉德-华莱士 凯尔特人得到：乐福，科雷-布鲁尔 凯尔特人囤积了大量的优质选秀权，为的就是能通过交易招募超级巨星，现在他们的这些筹码可以派上用场了。萨林杰潜力不俗，巴斯则一直都是不错的轮转球员，华莱士加入交易纯属为了配平薪金。 4、芝加哥公牛 森林狼得到：16号选秀权，19号选秀权，2015年米罗蒂奇签约权，布泽尔 公牛得到：乐福 这个交易方案有些类似于凯尔特人的方案，公牛的选秀权都靠后，他们最吸引的筹码无疑是欧洲天才米罗蒂奇的签约权。至于布泽尔的到期合同，也不会给森林狼造成太大麻烦。 5、克里夫兰骑士 森林狼得到：状元签，特里斯坦-汤普森，迪昂-维特斯 骑士得到：乐福，凯文-马丁 试想一下乔尔-恩比德，或者安德鲁-维金斯，贾巴里-帕克穿上森林狼球衣的样子。骑士手上拥有无数年轻潜力新星，而且都在新秀合同之内，如果森林狼想要换回年轻球员，骑士无疑是最好的交易对象。 6、金州勇士 森林狼得到：哈里森-巴恩斯，科雷-汤普森 勇士得到：乐福，凯文-马丁 勇士手上没有选秀权，不过好在还有年轻球员作为筹码。巴恩斯是小前锋位置上的一把好手，而汤普森从来也不会让人失望，他的射术精良，对于森林狼来说，汤普森是年轻版本的凯文-马丁。 7、纽约尼克斯 森林狼得到：2018年首轮签，香珀特，钱德勒 尼克斯得到：乐福 尼克斯的状况比湖人更糟糕，他们最近的首轮签也要等到2018年，钱德勒也不再是昔日的最佳防守球员，不过他们所能拿出的最好筹码只能是这些了。 8、凤凰城太阳 森林狼得到：14号选秀权，18号选秀权，27号选秀权，阿莱克斯-莱恩，弗莱 太阳得到：乐福 太阳这样的屌丝阵容在上赛季差点在西部杀入季后赛，他们欠缺的是就是一位真正的明星球员，他们的优势在于囤积了大量选秀权，虽然质量一般，但胜在量多。 9、萨克拉门托国王 森林狼得到：8号选秀权，本-麦克勒摩，雷-麦卡勒姆，杰森-汤普森，贾森-特里 国王得到：乐福 和湖人一样，国王的8号选秀权略显尴尬，他们比湖人好的一点就是年轻球员多，不知道这是否对森林狼的胃口？ 10、华盛顿奇才 森林狼得到：布拉德利-比尔，安德烈-米勒，马特尔-韦伯斯特 奇才得到：乐福 米勒和韦伯斯特纯属用来匹配薪金，森林狼最口水奇才的得分后卫比尔，比尔正在成长为联盟最好的得分后卫之一，他和沃尔的后场组合日渐成熟，不过奇才很难说是否愿意放走比尔，毕竟他也有未来成为超级球星的潜力。