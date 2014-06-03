英国反对容克或退出欧盟 默克尔挽留称没有英国不可想象

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报援引中新社2日报道，德国政府发言人2日表示，对默克尔总理及德国政府来说，英国是否留在欧盟之内不是无所谓的，"正相反，我们坚持认为英国属于欧盟。英国从欧盟获益匪浅，也为欧盟付出了许多"。

根据欧盟条约，欧委会主席由成员国首脑向欧洲议会提出候选人，最终由全体议员投票表决。依照5月25日欧盟范围内的选举结果，容克代表的保守党派获得多数票，本应成为欧委会主席当然的人选，但卡梅伦却代表英国反对这一投票结果。 之前有德国媒体报道，卡梅伦在上周的欧盟峰会上曾表示，欧委会主席人选确定不当，将为该国政府带来麻烦，或许将导致英伦全民公投，结果很可能是英国退出欧盟。 对于上述报道，德国政府发言人不置可否，但却强调，每个欧盟成员国相互之间既是伙伴同时也必须顾及本国利益，这很正常。不过，"每个成员国有时都可能是一个费劲的伙伴"，因为欧盟是由不同国家组成的，这一特点决定很多事不会立刻达成一致。 该政府发言人还表示，默克尔不会藐视英国的态度。虽然她尽力争取英国承认容克成为下届欧委会主席，但却不会逾越欧盟原则，会与每个欧盟成员国沟通。 在德国政府中联合执政的社民党要求默克尔不能对英国过于让步。该党发言人表示，"我们在一周来一直讨论一位竞选成功的人是否可以就职，这很没道理"。卡梅伦不能违背欧盟的民主原则，并且欧盟条约中也没有英国有否决权这一项。