阿根廷足球流氓酝酿袭击 英格兰球迷成最大目标

哈通社阿斯塔纳电，据国际在线消息，前往巴西为鲁尼和杰拉德们加油的英格兰球迷可能要特别提防了，有"一大波"阿根廷极端球迷正在策划针对他们的袭击活动。巴西军警证实，他们已经获得消息，有一个多达650名阿根廷极端球迷的庞大队伍正在筹划在世界杯期间进行袭击活动，他们的目标就是死敌英格兰的球迷。本届世界杯大约有10000名三狮球迷前往巴西，其中包括英国的哈里王子。

由于政治和竞技的原因，英格兰和阿根廷这对宿敌的仇恨由来已久。从1982年的马岛战争开始，到1986年世界杯马拉多纳的上帝之手，以及1998年和2002年世界杯两度相逢，英格兰和阿根廷的恩怨更加难以化解。此番世界杯重新回到南美大陆，而阿根廷极端球迷认为这是他们报复英格兰的最好机会，而哈利王子的到来更是点燃他们的怒火，他们要利用地利之便让三狮球迷尝到苦头。 警方的线报得知，这个极端球迷群体的主要成员来自臭名昭著的河床棒子队（Barra Brava），他们在阿根廷国内经常以河床球迷名义肇事，是一个极度危险的暴力团体。过去20年他们制造的暴力事件至少造成150人死亡，还涉及毒品、枪击等多项犯罪和暴力活动。他们的计划是藏身于巴西东南部城市贝洛哈里桑塔，6月24日英格兰将在这里迎战哥斯达黎加。这些足球流氓打算挑衅远道而来的英格兰球迷，把他们引入小巷实施下一步行为。 "阿根廷人有着很好的记忆力，他们不会忘记过去。我们永远都记得1982年（马岛战争）发生了什么。"这个组织的某位成员表示。英国足球流氓在欧洲臭名昭著，但河床棒子队有过之而无不及。"英格兰认为他们的球迷无比牛X，但和我们比他们屁都不是。他们只会喝酒打架，我们也喝酒打架，但还有正事要做。我们可不是只会在球场为支持的球队唱赞歌，赛后我们还会在街头互相残杀。"另一位成员在受访时表示。 贝洛哈里桑塔的警方对于阿根廷足球流氓的"侵入"也忧心忡忡。"的确，我们可以根据那些极端球迷的过往行为和历史进行正常监控，但只能获悉那些通过飞机抵达的球迷的行动，而这些阿根廷球迷的大部分都通过陆路抵达。因此要想监控他们非常艰难。"一位名叫路易斯-阿尔维斯的当地警察表示。