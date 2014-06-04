中国合肥前往中亚五国国际货运班列有望在本月开通

哈通社阿斯塔纳6月4日电，据安徽网4日消息，中国合肥市与上海铁路局3日签订战略合作协议，双方约定开通新亚欧大陆桥国际货运班列。这意味着最快在本月，合肥将开通目的地为中亚五国的新亚欧大陆桥国际货运班列。合肥市长张庆军说，希望将班列建成为"新丝绸之路"上最畅通、最便捷的黄金大通道。

新世纪亚欧大陆桥是从中国东部沿海港口出发，沿陇海铁路、兰新铁路、北疆铁路，通过中亚、西亚到达欧洲的铁路路线。全长一万多公里，于1990年9月12日贯通。在昨天的签约仪式上，合肥市与上海铁路局约定，将围绕打造合肥国际物流内陆港、开通新亚欧大陆桥国际货运班列、发展铁海联运业务等开展深入合作。

张庆军说，当前，西向开放已经成为重要的中国国家战略。合肥地处承东启西的关键节点，依托铁路枢纽地位，打造合肥国际物流内陆港、开通新亚欧大陆桥国际货运班列，对于加快合肥乃至中国安徽省外向型经济发展，建设"内陆地区开放新高地"极具重要意义。

上海铁路局货运营销中心市场部部长周在德说，第一班货运班列力争在上半年开通，目的地将是哈萨克斯坦等中亚五国，集装箱将为40 到45 个。随后，班列将力争常态化，"比如一个月开一次，具体看需求。"周在德说，货运专列抵达中亚大概需要七天时间。"随后，我们将根据物流需求情况开通前往欧洲的货运班列，比如到波兰华沙等地，将合肥生产的电子产品运输过去。"