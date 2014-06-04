兰新铁路第二双线新疆段联调联试 年底将通车运营

哈通社阿斯塔纳电，据天山网消息，贯穿东西的现代"钢铁丝绸之路"-兰新铁路第二双线新疆段，6月3日起进入联调联试阶段，联调联试和验收通过后，今年年底前该线路将具备通车条件，全线通车运营。

当日，"试跑"的和谐号动车组以平均每小时250公里的速度快速驶过兰新铁路第二双线乌鲁木齐至鄯善北站路段，最高时速达到了277公里。 据兰新铁路第二双线联调联试项目总工程师付连著介绍，本次联调联试期将持续120天左右，接下来将对沿线轨道、接触网、通信、信号等各项设备逐步进行测试，并依据测试结果对发现的缺陷进行调整，直至整个系统以及系统满足符合高速运行及动态验收要求的过程。 兰新铁路第二双线新疆段（哈密至乌鲁木齐）全程710公里，于2010年3月开工建设, 兰新铁路第二双线自兰州铁路枢纽兰州西站引出，经青海省西宁市，甘肃省张掖、酒泉、嘉峪关，新疆维吾尔自治区哈密、吐鲁番，引入乌鲁木齐站，全线共设39个车站。该铁路为双线电气化国家I级铁路客运专线，设计最高时速250公里，线路全长1776公里，是目前世界上一次性建设里程最长的高速铁路。 建设过程中，针对新疆四大风区常年风沙肆虐，工程部门修建了462公里的防风墙，其规模和技术国内双项领先。另外，5.6公里长的达坂城湿地特大桥有效避开了保护区，维护了湿地生态环境。 中铁十二局兰新第二双线项目部经理祁玺剑介绍，对施工的泥土和垃圾进行外运，施工的生产设施和房屋都不在湿地以内，对整个灰尘进行了降尘处理 ，使整个湿地的保护得到了有效的效果。 据了解，今年底前，随着兰新铁路第二双线新疆段的通车运营，兰州至乌鲁木齐的铁路通行时间将有现在的20多小时缩短至8小时，届时，乌鲁木齐至兰州高铁将融入全国高速铁路网，实现新疆等西部地区与内地的快速客运连接。 新疆维吾尔自治区副主席艾尔肯•吐尼亚孜表示，兰新第二双线是我国西北最长的标准铁路建设项目，也是新疆境内第一条高速铁路，建成后，将与现有的兰新铁路及陇海、包兰等铁路紧密衔接，形成辐射范围更广、服务人口更多的西部铁路运输网络。该铁路的建成运营，将大大提升中国与中亚、欧洲等地的铁路运输能力，有利于完善中国向西开发格局，为构建丝绸之路经济带大通道建设奠定坚实基础。