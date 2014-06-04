哈官员呼吁中国企业扩大在哈投资

哈通社阿斯塔纳6月4日电，据新华网４日报道，哈萨克斯坦外交部亚洲和非洲事务厅厅长图马托夫日前表示，哈萨克斯坦希望中国企业扩大在哈投资，积极参与哈方相关建设项目。

图马托夫３日在接受"中国媒体丝路行"跨境采访团采访时表示，经贸合作是哈中双方合作的重头戏，双方贸易额逐年增长。为顺利实现在２０１５年哈中双边贸易额达到４００亿美元的目标，哈萨克斯坦政府正在研究制定相关政策，以创造良好的国内投资环境。他呼吁中国企业扩大在哈萨克斯坦的投资，加大技术转让力度，并积极参与哈方相关建设项目。

谈到去年中国国家主席习近平提出共建丝绸之路经济带的倡议，图马托夫表示，中方的提议恰逢其时。他介绍说，哈萨克斯坦位于欧亚交界处，幅员辽阔，地理位置优越。哈萨克斯坦目前正在大力发掘其过境运输能力，基本完成境内"西欧－中国西部"交通走廊三分之二的改造任务，目前正在加快改造自哈萨克斯坦中心区域到俄罗斯边境的道路。此外，哈萨克斯坦还在大力扩展自阿拉山口到哈萨克斯坦境内的铁路运输能力。

他介绍说，不久前哈中双方举行了中哈连云港物流场站项目远程投产仪式。项目投产后，东南亚国家的货物可以经连云港港口中转，经陆路运往哈萨克斯坦以及欧洲地区。与海运相比，货物经连云港中转陆运至欧洲所需时间从之前海运所需的４５天缩短至两周，这对发展哈萨克斯坦经济、增强其货物过境运输能力有着重要意义。