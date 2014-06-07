报告显示五分之一欧盟人口曾吸食毒品

哈通社阿斯塔纳电，据环球新闻在线消息，欧洲毒品和毒瘾监测中心近日发布的2014年欧洲毒品问题年度报告显示，在28个欧盟国家中约有8000万欧洲成年人曾吸食过毒品，这一数字占欧盟人口总数的近1/5。最新研究表明，随着新型毒品的不断出现以及吸毒方式的改变，欧洲面临的毒品威胁正朝着更复杂的方向演变。大城市每天消费可卡因高达832千克

在最新的一份分析欧洲毒品问题的权威报告中，欧洲的科学家们解读了欧洲主要城市毒品消费的现状：在过去一年中，他们通过对21个欧洲国家的42座主要城市下水道中的毒品化学物质含量进行分析，推测出欧洲城市总体的毒品使用状况。 分析结果令人震惊。在这些城市的下水道中，都检测到高含量的大麻、可卡因、冰毒、摇头丸和安非他命等毒品的化学成分。据此推算仅可卡因一项，在欧盟大城市中每天的消费量就高达832千克。 欧洲一直是全球最大的毒品消费市场之一。根据对28个欧盟国家的调查显示，大麻仍是欧洲人吸食最多的毒品，有7360万15至64岁的欧洲人曾吸食大麻；吸食人数排在第二的毒品是可卡因，约有1400万欧洲人曾经吸食，排在第三位的是安非他命类合成药物，有1140万欧洲人曾经使用，另有1060万欧洲人曾服用过摇头丸。 特别让人担忧的是，在15至16岁的欧洲未成年人中，每4人就有一个曾经沾染过毒品。报告指出，吸食毒品过量，以及长期吸食毒品造成的行为失控和暴力倾向，正逐渐成为导致欧洲青年人死亡的主要原因。 研究还发现，不同种类毒品在欧洲不同地区的流行程度、传播趋势和消费时段存在差异：例如可卡因在西欧和南欧更为流行；冰毒已经从传统的流行地捷克蔓延到德国东部及北欧地区；而安非他命类毒品在整个欧洲都普遍流行。在消费时段上，可卡因与摇头丸等毒品在周末期间消费量会大幅上升，而冰毒和大麻的吸食时间则更为平均。 瑞士科学家克里斯托佛•奥特及其团队的这项研究，不仅揭示了欧洲毒品问题的严重性以及未来发展的一些潜在趋势，更给欧洲各国敲响了警钟。奥特告诉本报记者，这项调查的目的是为了科学评估毒品在欧洲不同地区和时间的使用状况，为治理毒品问题提供决策依据。 新型人工合成毒品带来更大伤害 "事实上，毒品问题一直在不断变化，新威胁不断涌现，让我们毫无喘息之机"，欧洲毒品和毒瘾监测中心主任沃夫冈•高茨在上周发布的欧洲毒品问题报告中这样描述。 该中心首席科学家玛丽卡•菲丽对本报记者表示，尽管传统毒品带来的危害近年来在欧洲日趋平稳，但是新型人工合成毒品，如各种兴奋剂和精神类药物正在欧洲毒品市场不断出现。 相较海洛因、鸦片等从植物加工而成的传统半合成品毒品，新型毒品是指通过人工合成的化学合成类精神药品，根据其成分不同可以衍生出不同种类的新式毒品，包括冰毒、摇头丸、安非他命等。新型毒品隐蔽性更强，生产成本也更低，为毒品监管带来了巨大的挑战。 调查报告显示，2013年欧洲毒品和毒瘾监测中心列出了81种新检测到的毒品，使毒品库的总数增加到了350种，其中70%是在过去4年中被发现的。欧盟委员会内政主管委员塞西莉亚•马尔姆斯特伦对日趋蔓延的新型毒品表示了极大担忧，"欧洲街头贩卖新型毒品比以往更加活跃，这些新型毒品会比传统毒品给吸毒者身体带来更大的伤害。" 欧洲毒品和毒瘾监测中心专家丽莎贝斯•范登博士告诉本报记者，过量吸毒在今天的欧洲是导致年轻人死亡的主要原因，并且在一些国家仍有不断上升趋势。总体来看，那些滥用毒品的吸毒者比同龄人的死亡概率要高出10倍之多。同时，非常让人担忧的是一些低龄吸毒者，有10%的过量吸毒死亡者小于25岁。 绞尽脑汁应对新型毒品挑战 毒品的生产和销售往往是大型有组织犯罪团伙的核心活动。新型毒品的不断涌现，使各国对此类犯罪活动的监测和打击越来越难。 报告同时指出，近年来互联网在毒品交易中扮演着越来越重要的角色。仅在过去一年，欧洲毒品和毒瘾监测中心就发现了650个贩卖新型毒品的网站。毒品生产者、销售者和购买者即使身处不同的国家，通过这些隐蔽的虚拟网络也可以完成交易，对执法部门提出了新的挑战。 目前，欧洲各国绞尽脑汁，应对新型毒品带来的挑战。一部分国家，例如英国，对现有的禁毒相关法律进行延伸以管制新型毒品。而葡萄牙和斯洛伐克等国则出台新的法律，禁止出售未经批准的所谓"新型药物"。 塞西莉亚•马尔姆斯特伦称，这份报告揭示了毒品问题的严重性，她呼吁欧洲各国从各自政府层面以及欧盟层面，都立即行动起来，尽快采取具体措施，有力打击新型毒品的蔓延。