乌克兰问题挥之不去 俄美乌诺曼底简短“对话”

哈通社阿斯塔纳电，据中新网消息，当地时间6月6日，法国Benouville，参加诺曼底登陆纪念活动的各国领导人照集体照时，普京与乌克兰总统波罗申科进行交谈。俄罗斯总统普京在6月6日诺曼底登陆纪念日午餐会前，与乌克兰当选总统波罗申科举行了为时15分钟的交谈。这是自波罗申科赢得5月25日乌克兰总统大选以来，普京首次与其会面。

二战盟军诺曼底登陆70周年纪念活动6日在法国举行，美英法德俄乌等多国领导人齐聚法国，并借此机会进行广泛互动。在俄罗斯与西方关系持续紧张的背景下，如何解决乌克兰问题成为各方讨论的焦点。普京、奥巴马以及乌克兰当选总统波罗申科实现简短会晤，被视为化解紧张局势而迈出的第一步。 多国领袖齐聚诺曼底 举行纪念活动 多个国家的元首及退伍老兵6日汇聚法国北部小镇诺曼底海滩，参加盟军诺曼底登陆70周年纪念活动。活动形式包括敬献花圈、游行、跳伞登陆和燃放烟花等。 纪念活动由法国总统奥朗德主持，另有17位其他国家的领导人出席，包括美国总统奥巴马、英国首相卡梅伦、加拿大总理哈珀、德国总理默克尔、俄罗斯总统普京等。 奥朗德在6日纪念诺曼底登陆70周年的仪式上发表讲话称，阵亡将士那天的牺牲"改变了世界"。奥朗德还对当年在战斗中"失去生命的平民、军人"表示敬意。 除了奥朗德和奥巴马之外，英国女王伊丽莎白二世、王储菲利普王子夫妇、剑桥公爵夫妇等，也分别参加了诺曼底附近地区不同的纪念仪式。 英国女王在当地的阵亡英军将士公墓献花，菲利普王子夫妇参加纪念加拿大阵亡将士的仪式，剑桥公爵夫妇则是参加招待当年参战英军老兵的茶会。 乌克兰问题成焦点 俄美乌简短对话 虽然本次诺曼底登陆纪念活动以盟国团结及其流血牺牲为大主题，各国政府领导人在私下会面时，却都重点讨论了乌克兰问题。分析认为，乌克兰问题被视为欧洲自冷战以来，面临的最严峻安全挑战。 美国白宫称，奥巴马6日在诺曼底登陆纪念互动午餐会的间隙，与普京进行简短的非正式交谈。这是乌克兰危机爆发以来，奥巴马与普京首次进行面对面的会晤。交谈持续了10到15分钟。 另外，法国官员称，普京与乌克兰当选总统波罗申科6日举行了15分钟短暂但重要的交谈，就停火以及其他可能缓和俄乌关系的措施进行了讨论。据介绍，领导人们商讨的措施中，包括乌克兰东部实现停火、莫斯科承认波罗申科当选等。官员称，普京将于周六(7日)向基辅派出大使。 这是自波罗申科赢得5月25日乌克兰总统大选以来，普京首次与其会面。在会谈前，法国外交人士称，如果普京与波罗申科能够会面，将会是为化解紧张局势而迈出的第一步。 随后，俄罗斯克里姆林宫宣布，普京与波罗申科呼吁包括乌克兰政府军与联邦化支持者在内的冲突双方停止军事行动，结束流血冲突。 普京积极活动 承认对乌东部可施加"有限影响" 德国政府发言人6日向媒体通报，默克尔在法国多维尔会见了同时参加诺曼底登陆纪念活动的普京，双方就乌克兰局势展开了会谈。 该发言人说，默克尔向普京表示，在乌克兰总统大选结果被国际认可之后，目前要做的是争取时间稳定该国局势，尤其是在东乌克兰地区。为此俄罗斯必须承担起应负的责任。 5日晚，奥朗德在爱丽舍宫设晚宴招待普京。同时出席这次晚宴的法国外长法比尤斯对德国媒体表示，奥朗德与普京谈论到乌克兰停战的可能性。法比尤斯6日表示，奥朗德在5日为俄罗斯总统普京准备的招待宴会上，强调了乌克兰实现停火的必要性。 普京承认，自己对东乌克兰部分亲俄势力"或许能够施加影响"，但表示自己的影响也是有限的。 此外，奥巴马与奥朗德5日在巴黎共进晚餐，商讨了缓解乌克兰危机之策。 分析认为，各国此次围绕乌克兰问题展开商议，俄美乌首脑也并未如此前部分舆论所预测那样"避免见面"，似乎体现各方对解决乌克兰问题迈出外交努力的新步伐，部分分析人士对形势发展表示谨慎乐观。