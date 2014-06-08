第二届中国侨商投资贸易促进会在昆明开幕

哈通社阿斯塔纳电，据新华网消息，６日，来自３６个国家和地区的３００余名海内外华商、侨领、专家学者等聚首昆明，参加第二届中国侨商投资贸易促进会，就企业走出去和云南"桥头堡"建设开展研讨和交流。

本届中国侨商投资贸易促进会将持续至７日，来自菲律宾、匈牙利、美国、马来西亚、新加坡等３６个国家和地区的侨领、华商等３００多人出席会议，期间还举办专家主题讲座和缅甸、泰国、斯里兰卡海外投资项目推荐会。 中国侨联副主席康晓萍表示，中国侨商投资贸易促进会作为南博会、昆交会的系列活动，将在服务中国－东盟经济一体化进程、服务云南"走出去"战略和"两强一堡"中发挥积极作用。同时，将以此次促进会为契机，为海外侨资企业投资云南、国内企业更深入、更和谐地融入国际市场发挥重要作用。 作为第二届中国-南亚博览会的系列活动，第五届中国-东盟行业合作昆明会议和第二届"中国-南亚智库论坛"当日同时举行。 中国-东盟商务协会在第五届中国-东盟行业合作昆明会议上宣布正式成立，今后将协助企业在中国-东盟自由贸易区中获得新的发展，创造商业、贸易和投资机会。而"中国-南亚智库论坛"以"互联互通-构建新丝绸之路"为主题，１５０余名智库专家围绕"丝绸之路与周边国家"、"新丝绸之路与经济走廊"等话题展开研讨。