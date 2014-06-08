美国中情局开微博引“围观” 第一条推特很幽默感

哈通社阿斯塔纳6月8日电，据新华网报道，美国中情局在推特上关注了25个账户，其所发的第一条推特消息富有幽默感："我们既不承认也不否认这是我们的第一条推文"。

据新华社电 美国中央情报局6日正式在"推特"和"脸谱"网站开通账号。网民和媒体调侃，终于有机会"追踪"这家以追踪他人为使命的老牌情报机构。 中情局"推特"账号发的第一条微博是："我们既不承认、也不否认这是我们的第一条推文。"鉴于有人冒用中情局名称开设微博账号的先例，中情局随后发表声明，证实这次账号为"正牌货"。中情局有自己的官方网站。局长约翰•布伦南说，中情局在社交网站开账户是为了"更多直接与公众接触"，今后将发布中情局的任务、历史和其他信息。 中情局微博"首秀"立即引发"围观"，一个半小时内"粉丝"将近8.4万人并继续增加。同时，25个账户受到中情局"关注"，包括美国白宫、联邦调查局、国防部和国家航空航天局。 中情局素以行动保密著称，而贝拉克•奥巴马政府被美国媒体批评为美国历史上信息披露最不透明的政府。美国情报机构全球大规模监控项目曝光后引发震动和广泛谴责。 中情局社交网站开账户受到调侃。美国《赫芬顿邮报》在推特中写道："现在，我们终于能回报，也能‘关注'你（中情局）。"《华盛顿邮报》留言："这是你知道中情局在‘关注'你的唯一时刻。""现在，你躲不掉中情局了，"《时代》杂志写道。 美联社报道，巴基斯坦前驻美大使侯赛因•哈卡尼也在"推特"发帖："多年来，中情局一直追踪别人。现在，（大家）有机会追踪中情局。"