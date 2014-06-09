投资乌兹别克斯坦 中企也有“成长的烦恼”

哈通社阿斯塔纳6月9日电，据中新社报道，"8年前，人们习惯购买欧美产品。现在，许多人第一时间都会想到中国制造"，乌兹别克斯坦非商业性组织"乌中贸易之家"负责人卡西莫夫说。在他看来，该国稳定的社会环境及人力、资源等优势吸引着越来越多的中国企业，而中国企业质优价廉的产品也获得了当地消费者的认可。

据中国驻乌兹别克斯坦大使馆提供的数据显示，2013年中乌贸易额首次突破45亿美元，增速高达57.6%。中国对乌投资总额超过50亿美元，中国已是乌第二大贸易伙伴、第一大投资国。"中乌经贸合作的潜力正被充分挖掘出来，平等互利的中乌务实合作正成为丝绸之路经济带建设的重要亮点"，中国驻乌兹别克斯坦大使孙立杰在接受"中国媒体丝路行"跨境采访团采访时表示。 作为中乌贸易的直接参与者，中资企业积极抓住机遇，寻求发展。位于乌兹别克斯坦锡尔河州的鹏盛工业园就是代表之一。这家由中乌资本共同投资创建的工业园，截至2013年底已完成投资4000余万美元，同时还建成了铁路专用直线、天然气变送站、海关监管仓库等配套设施。目前，园区内1100名工作人员，当地员工占80%以上。2013年3月，工业园被乌政府纳入"吉扎克工业特区"在锡尔河州的分区，享受政府优惠政策。 鹏盛工业园总经理王兴和告诉记者说，中资企业借助两国关系的"东风"发展迅速，但也遇到了一些"成长的烦恼"。工作效率是困扰中资企业的主要问题之一，乌兹别克斯坦员工大多喜欢慢节奏的生活，因此企业在实际操作过程中，时间轴拉长。此外，由于当地基础设施还不完善，也存在上下游产业不能联动等问题。 针对遇到的困难，中资企业结合当地实情，推出奖励措施，从薪金政策上倾斜工作效率高的员工。王兴和表示，中资企业期待借助"丝绸之路经济带"的建设，将产品销售到更多的国家和地区。