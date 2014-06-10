哈通社阿斯塔纳电，据多维新闻网消息，人人都知道吸烟伤身，犹如健康杀手，但可能很多人还没意识到，久坐危害不亚于吸烟，甚至有赶超之势。澳大利亚昆士兰大学也有研究发现，久坐1小时的危害约等于抽两根烟，减寿22分钟。英国《每日邮报》撰文提醒，"久坐病"已经成为英国成人排名第4的死因。北京朝阳医院沈雁英教授也指出，久坐对健康的伤害与吸烟相当，我们应该像对待禁烟一样，把久坐问题重视起来。

数据显示，每个英国成年人平均每天50%-70%的时间都在坐着，包括开车、工作或看电脑、电视。英国莱斯特大学爱玛•威尔顿博士的研究团队，在分析约80万人的研究报告后发现，相比较那些坐着时间最少的人，坐着时间最长的人，患上糖尿病和心脏病的几率高出1倍；久坐的人更容易患上肾病，特别是女性。此外，肌肉、关节、背部酸痛也成为了久坐者的常见问题。大约1/4的工作者都曾抱怨过，自己因为长时间坐着办公而导致身体酸痛。 英国理疗师提姆•阿勒戈斯对此解释说，我们的身体天生需要活动。比如脊椎由26块骨头组成，每块脊椎骨都被"设计"成便于活动的类型，可以进行旋转、弯曲等动作。膝盖、髋骨、脚踝也都是易活动的关节。如果我们每周五天，每天数小时坐在椅子上，脊椎、膝盖、髋骨长时间处于弯曲状态，身体就会变得僵硬，肌肉变得紧张、酸痛，甚至由此导致椎间盘突出等脊椎问题。 "这些症状常常来得无声无息。很多人出现的不适症状是因为经年累月坐着办公造成的。"莱斯特脊椎推拿师提姆•哈赤佛补充说，习惯穿窄裙、细高跟的女性相对更容易中招。因为无论走路或站着，高跟鞋都会伤害脊椎，使背部肌肉变得紧张；而窄裙会限制关节活动的幅度，也不利于骨骼健康。