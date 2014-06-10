中国遇建国来最严重恐怖威胁 反恐法或年内出台

哈通社阿斯塔纳6月10日电，据新华网报道，5月底，北京社会面反恐防暴工作全面升级：85万名平安志愿者走上街头开展巡逻；10万人收集涉恐涉暴信息；22个进京检查站实行一级查控，逢车必查；31条公交线路每车将配备乘务安全员；群众举报涉恐涉暴线索奖励办法发布，重要线索奖励不低于4万元，上不封顶......

与此同时，中国其他省份也都采取了不同形式的反恐专项行动。河北、广东、云南等地通过不同层面的密集反恐演练检验防暴预案、磨合队伍、查找不足。上海、长沙等城市则实行了民警佩枪巡逻，部分城市在重点地区配备了装甲车等重型装备。 有媒体和学者称，中国已进入"全民反恐"时代。 "总体来看，我国面临的恐怖威胁风险增高。"中国人民公安大学反恐怖研究中心主任梅建明对《中国经济周刊》表示，自北京"10•28"暴力恐怖案件(注：指10月28日金水桥汽车冲撞事件)发生以来，东突恐怖组织头目在境外叫嚣，鼓动恐怖分子用自动武器来实施恐怖行为，实际上暗示了用更残酷、更残暴的手段来制造恐怖袭击。而最近发生的昆明火车站"3•1"严重暴力恐怖案、乌鲁木齐"5•22"严重暴力恐怖案件，正表现出了恐怖手段的升级，暴力破坏性的增强，也侧面反映出境外恐怖势力对境内恐怖分子的鼓动和影响。 "恐怖手段越发血腥残忍，恐怖范围越发扩散，恐怖危害越发严重。"国际关系学院公共管理系主任李文良这样概括现阶段境内暴恐活动的特点。他表示，恐怖组织活动的暴力倾向性更加严重，甚至可能诱导社会暴力心理和暴力倾向。因此，对付暴恐活动和恐怖分子必须是全社会共同参与的"群众路线"。 国际关系学院公共管理系教授、国家安全政策委员会特邀研究员刘跃进对《中国经济周刊》表示，"全民反恐有效地发挥了民众天然预警的作用。" "全民反恐是动员社会力量，积极配合政府反恐工作，提高群众防范意识，构建全面反恐怖防范体系的一种重要举措。"梅建明说，启动社会面防恐措施，实际上是沿用了中国社会治安综合治理的一些思路来开展反恐工作，堪称是"我国独创"。 李文良建议，北京市启动社会面防控措施，是应急性、临时性的，应当与常态的管理措施相结合，将目前的措施规范化、长期化。