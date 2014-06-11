男人这张脸--进化是为了扛打？

哈通社阿斯塔纳电，据BBC消息，一种新的理论认为，人类男性祖先们进化出的雄性化脸部特征是为了防御被拳打。

在人类拳击对打时最经常被打断的骨头正是在最早期的过程中进化出最大的韧性。而这些骨头也正是男性和女性面部骨架最具差异之处。

刊登在《生物评介》（Biological Review）上的这一论文认为，在争夺雌性和资源的过程中进化的骨质硬度，显示暴力导致了关键的进化作用。 化石纪录也显示，在人类之前的古猿，也同样有相当显著的健壮面部结构。 多年以来，普遍认为男性面部骨架的这一特别强化的韧性是饮食使然，是因为咀嚼坚果、草类和瓜果菜籽而成。但是最近，在检查古猿的牙齿磨损和碳同位素后，对这一饮食假说提出了疑问。 负责撰写这一最新理论的专家之一，美国犹他大学进化生物学家嘉里教授说，实际上，所谓吃坚果的人猿，可能是吃水果的。 嘉里教授以及另一作者摩根博士认为，暴力竞争，而不是饮食才是男性脸部特征进化形成的主要原因。他们把这一假说称为：保护性拱衬假说。 为了证明这一假说的成立，他们拿出了现代人类竞斗的资料。来自医院急诊部的一些研究显示，人类的脸部是最经不起暴力损伤的部位。 "下颚是最经常骨折的，因为外科现代手术现在已经不是什么大问题了。但是四百万年前，如果下颚骨折那就是致命的，因为你不能咀嚼，只能饿死。" 通过人猿会发现，下颚、颧骨、鼻梁，眼睛的骨架结构在现代拳击竞斗中是最常见受伤的，但也是进化中保护得最好的部分。 "人类和猿类总的来说，都是雄性更容易争斗，也是雄性最可能受伤。"有意思的是，人猿进化的后代，包括人类却显得脸部的拱衬越来越少。嘉里教授说，面部骨架的保护性逐渐减少实际上并不矛盾："我们的手臂和上身都不如人猿有力。这其中有一个时间相关性。" 嘉里教授预计他这一最新学说可能会引发争议，他说，就人类进化中暴力所发挥的作用所展开的讨论一点都不新颖。 他说：历史记载上溯的时间很短，人类学的纪录也能再往上追溯几千几万年，但是解剖学却让我们看到人类进化过程中的哪些选择是重要的，那些行为方式是重要的，这些让我们能了解遥远的过去。