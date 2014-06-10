百度将用大数据预测流感疫情

哈通社阿斯塔纳6月10日电，据华尔街日报报道，中国互联网巨头百度(Baidu)将密切关注用户对"感冒"、"发烧"或其他可能与流感相关用词的搜索。

百度正在与中国疾病预防控制中心合作，利用大数据预测流感疫情。百度称，该公司搜索引擎的每日访问量达到1.6亿人次。

该项目是百度计划实施的几个大数据项目之一，其他项目还包括监测房地产和金融市场、电影票房收入和职业趋势等。百度此前推出了"百度迁徙"地图，通过可视化大数据展现春节前后中国人口迁徙的动态，这是利用基于地理位置服务(LBS)的定位数据进行计算分析而成。

百度对于该公司专注于健康服务的最新项目不予置评，只透露该项目仍在筹划之中。不过，鉴于谷歌(Google)此前推出过类似的大数据项目，预计百度会从中获得一些借鉴。

据《中国日报》(China Daily)报道，中国疾控中心传染病预防控制处研究人员赖盛杰（音）表示，百度与中国有关部门推出流感趋势预测工具的决定是受到2008年推出的谷歌流感趋势(Google Flu Trends)的启发。

不过百度将面临谷歌此前遇到的一个挑战，即如何解决导致后者对近几年流感病例估测过高的问题。研究人员发现，谷歌使用的计算方法不够好，根据该方法得出之结果的精确性还不如根据包括医生报告在内的更传统数据得出的结果。

与发达国家相比，中国通过医院监测的传统流感监控体系被认为存在更多漏洞，因为中国人不经常去看医生，而且可能会等到出现症状时才会寻求医生的专业建议。理论上而言，从搜索引擎获得的数据将能使中国卫生官员更快地获得相关信息，这些信息可预示某些正在形成的趋势，包括某些地区可能爆发流感等。

确定可能存在病毒的确切地点对于控制疾病的蔓延至关重要。中国有关部门今年早些时候称，今年1月份爆发的H7N9禽流感疫情依然在控制之中，此前杭州一家三口被检出感染了H7N9禽流感病毒。有关部门表示，除了这样的家庭成员外，只有那些与禽类有过密切接触的人员感染过这种病毒。

由于中国以前曾发生过严重急性呼吸道综合症(SARS, 俗称：非典型肺炎)疫情，中国仍高度警惕传染病大流行的威胁。例如，今年浙江省的H7N9病毒感染人数增加并出现了死亡病例，这导致中国官员关闭了该省的活禽交易市场，以降低该病毒从禽类向人传染的可能性。