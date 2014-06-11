记者来鸿：韩国老妇为何卖身？

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，曾经，韩国人也是养儿防老。但是，辛勤劳作一辈子、创造出韩国经济奇迹的那代人，迟暮之年突然发现，社会变了，孩子指不上了。BBC记者威廉姆森说，许多老年妇女走上卖淫之路。 金颖子（音译）坐在首尔钟路三号地铁站外，环视眼前的都市景象。这位71岁的老妇涂着亮丽的唇彩、身着鲜红的外套，在满面皱纹的映衬下，很是抢眼。

金颖子身边摆着一只大包。天冷，她不停地活动，大包里发出玻璃瓶碰撞的声音。

金颖子是一位韩国所谓的"宝佳适女郎"（Bacchus）----上了年纪的女人向男性顾客兜售宝佳适保健饮料、挣钱度日。 但是很多时候，宝女郎卖的并不仅是饮料。到了这个年纪，韩国老奶奶们本应被尊崇为一家之主，但其中有些人却在卖身。 金颖子问我，"你看到那边儿站着的那些宝女郎了吗？她们不单单卖饮料。有时候和老爷爷一起走，赚老爷爷的钱。但是，我可不那样。" 金颖子接着说，"有时候我站在小巷里，确实有男人向我提要求，但是我总是回答：不去。" 金颖子说，卖饮料她每天可以挣到大约5000元（5美元，3英镑）。她说，"警察总在盯着我，他们不加区分。" 这类地下性交易的中心是附近首尔市中心的公园。

"宗庙公园"里，退休老人常来下棋、聊天，打发时光。公园是围绕一座儒家寺庙修建而成。但是外面的大树下，暮年男女笨手笨脚谈交易，讲述的却是21世纪韩国社会的一段真实故事。 50多岁、60多岁甚至70多岁的老妇站在公园边上，向老夫兜售饮料。买一瓶，就是在通往附近廉价旅店的孤独旅程上迈出了第一步。 公园里的男人看起来很愿意和我聊天、而不是宝女郎。 一群韩国老爷爷围在一起聚精会神地看下棋。他们说，这里大约有一半的人都用宝女郎。 60岁的金先生说，"我们是男人，所以我们对女人好奇。" 他笑着说，"我们一起喝一杯，往她们手里塞点钱，下面的事就不说了。男人喜欢身边有女人，不管是老是少，不管性方面是否还活跃。这就是男性的心理。" 另外一个男人今年81岁，他兴奋地给我看了看他那天可以花的钱，"这是和朋友喝酒的钱。我们在这里还可以找到女朋友，就是站在那边儿的那些女人。她们会请我们一起玩。她们可能会说，‘我不收钱'，然后就沾在我们身上了。发生性关系费用大概是2万到3万元（11-17英镑），但有时候，如果是熟人的话，她们会打折。" 韩国的祖父、祖母们也成了这个国家经济成功的受害者。 他们勤勤恳恳地工作创造出韩国的经济奇迹；他们将一生积蓄投资到孩子身上。在儒家社会，成功的下一代是最好的养老金。 但是，社会态度和生活水平变得一样快，现在有许多年轻人说，在这样一个快节奏、竞争激烈的社会，他们无法养活自己和父母。 突变让政府措手不及，赶忙开始筹划福利体制。同时，宗庙公园里的老年人，没有积蓄，没有真正的养老保险，没有可以倚赖的家人。他们成了无形一族-自己国家中的外国人。

金先生说，"仅靠养儿防老很愚蠢。我们这一代人很孝顺。我们尊敬父母。现在这代人受过更多教育、更有经验，他们根本不听我们的。" "我60了，没有钱。我不能指望孩子帮忙。他们也有大问题，因为他们必须开始为自己的老年作准备。这里几乎所有的老人处境都一样。" 李镐善医生说，大多数宝女郎都是陷入这种新型的老龄贫困之后、晚年才开始卖身的。李镐善可能是唯一一位深入研究过这个群体的专业人员。 她访问过的一位女人68岁才开始卖淫。李医生说，公园里大约有400名卖淫女，所有这些人从小就被告知，尊敬、荣誉比任何东西都重要。 李医生告诉我，"一位宝女郎说，‘我饿，我不需要尊敬，我不需要荣誉，我就是想一天能吃三顿饭'。" 警察定期在该地区巡逻、但很少下手拘捕。他们私下说，靠严打根本解决不了问题，老年人需要有释放压力、满足性要求的渠道，警察需要改变。 但是，执法并不是唯一的问题。 宝女郎手里提的大包里，还有另外一种隐形流行病：一种据说能够帮助上年纪的男人勃起、直接静脉注射的针剂。李医生证实，用过的针头并不是立刻丢弃，而是重复使用10-20次。 她说，通过当地一次调查可以看到结果。调查发现，接受检查的男人中40%有性传播疾病，尽管那次检查并不包括一些最常见的病种。鉴于性教育大多着眼于青少年，这种现象很可能发展成大问题。一些地方政府开始为老年人举办专门的性教育课程。

首尔街头的涂鸦：我们还年轻 首尔中心，昏暗的小巷中隐藏着那段孤独旅程的终点-"爱情旅馆"，狭长的走廊一侧，一间灰蒙蒙的客房。 客房内，一张大床几乎占满了所有空间。床垫子很薄，只有一个枕头，很难想象能舒舒服服睡一夜。 床头贴着一张标签：客房服务请按0；色情片请按3；电热毯插线在床另一侧。 你看，在这里，按个按钮，就可以得到食品、性、还有一点温暖。 要是客房外韩国这个富有、高科技的社会中，一切也是这么简单该多好。 但是，对于那些创造出韩国经济奇迹的老爷爷、老奶奶来说，食品太贵；性太廉价；人情温暖，千金难买。