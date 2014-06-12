中日军机“擦肩” 双方舌战再度升级

哈通社阿斯塔纳6月12日电，据BBC报道，中日军用飞机在东海上空近距离"比翼双飞"事件后，北京和东京相互指责对方，争执升级，日本外务省周四（12日）就此召见中国驻日大使。

中国国防部网站周四（12日）公布了两段视频，展示中方声称的事发经过，指责日本一架F-15战斗机周三上午贴近追尾一架正在常规巡逻的中国图-154飞机，两者之间距离一度只有30米。

日本内阁官房长官菅义伟周四否认中方的指责，坚持日方周三的说法，即两家中国苏27战斗机以"异常接近的距离"在日方飞机旁飞行。 日本周三向北京提出外交抗议。 中国国防部则称日方说法旨在"欺骗国际社会"；日方飞行员的操作"显然具挑衅性质"。 中日钓鱼岛主权争议近年激化，双方都在附近海域增加了海上和空中巡逻，以示对该岛拥有主权。 今年5月24日曾发生过类似的中日巡逻机贴近飞行事件。 中国与日本在东海的岛屿主权纠纷，与菲律宾和越南在南中国海的岛礁主权纠纷，近来明显升级并导致地区紧张。 有观察人士指出，亚太地区"领头羊"地位之争意味着一场矛盾冲突正在酝酿之中，而避免冲突爆发的最佳出路是建立具有约束性的区域框架组织。