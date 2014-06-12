盘点全球最赚钱的十大高考热门专业

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1.体育经营管理 代表人物：马克•库班--达拉斯小牛队老板，福布斯2009年全球富豪榜296位，资产净值23亿美元，曾8年入选福布斯富豪榜。 体育不再只是一种拼搏向上的人类精神体现，已成为一个蕴藏着巨大商机的新兴行业。特别是当体育形成一定规模时，体育与经济之间的关系就变得更加密不可分。虽然体育服饰与用具已经造就了李宁，丁世宗，丁水波与徐景南等富豪，但中国体育产业与体育产业强国相比，还有一定发展空间。 相关专业：体育经营管理等。 2.传媒 代表人物：克莱斯•默多克--2005年福布斯全球富豪榜第49位。 像中国这样的经济大国却没有出现传媒大亨是不可思议的，这当然与媒体行业长期没有放开有关。 中国电视、互联网、手机用户、网民数量已经是全球第一，广告收入增长迅猛，媒体是增长最快的消费品。但人均广告支出只有美国的2%到3%，前景看好。中国新媒体用户大多小于三十岁，其中四分之一具有大学本科以上学历。新媒体上市公司是传统媒体的二到三倍。2007年中国网络广告市场规模已经超过100亿元人民币，年度增幅更是达到75%。中国网络广告市场展示出令人期待的高速增长势头。未来的三到五年，是中国新媒体迅猛发展时期。 相关专业：新闻学、广告学、新闻采编与制作、传媒经济专业等。 3.卡通产业 代表人物：罗伊•迪斯尼--2006年资产12亿美元。 我国目前人均GDP已经超过3000美元，但第三产业比重长期徘徊在30%-45%之间。而作为现代第三产业核心的以文化产业为主的现代服务业却仍然发展缓慢。因此我国文化市场供需缺口巨大，特别是卡通产业，即以卡通形象及品牌为核心，由动漫，动画，影视，图书，音像制品以及衍生产品和特许经营产品等所形成的产业链。 相关专业：美术、动漫设计与制作等。 4.本土服装品牌 代表人物：丁世忠--2009年胡润富豪榜43位，资产150亿元。 去二三线城市的大街上走一走，我们看到的越来越多是本土的消费品牌。除了安踏、特步、361度、李宁等体育服饰品牌，雅仕和卡宾等也纷纷向乔治•阿玛尼和杰尼亚等品牌发起挑战。这些原本在十几年前扮演西方品牌的外包制造者角色的工厂，慢慢开始自主创新建立自己品牌。虽然创新程度有待加强，自然界的规律却慢慢被打破了。"小鱼"们学会了"农村包围城市"，从二三线城市出发包围"大鱼"们直至吞噬。 相关专业：服装设计等。 5.金融投资 代表人物：沃伦•巴菲特--2008年福布斯全球富豪榜排名第一。 尽管中国的资本市场被普遍看好，国际投资大师频频惠顾。但仅靠金融投资而登上富豪榜的本土富豪还未出现。中国能不能出现巴菲特？ 相关专业：金融学、投资学等。 6."低碳经济"下的新能源 低碳是个全新的行业，这可以使中国与其他国家站在同一个起跑线上，可能会和1998年前后的互联网产业一样，造就一批财富英雄。美国《财富》杂志最近就指出中国等亚洲国家在以节能环保为目的衍生产业里已经大大领先美国。 相关专业：新能源科学与工程、能源经济学等。 7.影视娱乐 代表人物：雷石东--维亚康姆集团执行董事长。 华谊兄弟登陆创业板给资本市场带来了明星效应，谁都不会否认影视娱乐业的广阔前景。即使放映很垃圾的影片也能发现电影院里人满为患，这是大众消费升级和国人热衷于群体体验消费的必然结果。当国内影片的制作更加精良，3D数码技术更广泛应用，影视娱乐业中还会诞生更多的明星企业和富豪。 相关专业：影视传媒类专业，包括影视导演、戏剧影视文学、广播电视编导等。 8.零排放汽车 代表人物：王传福--胡润2009年富豪榜首富，资产350亿元。 石油价格的高居不下让人们对零排放汽车的需求日益扩大。中国之前汽车行业的落后很大原因在于起步晚。而现在机会来了。未来能源制约型的经济发展新模式下，汽车业的未来就在于新能源，尤其是电池等关键技术的突破，这可能成为中国汽车业"超车"国际车业巨头的最佳机会。上汽研发的电动车荣威750每充电一次可以行驶200至300公里左右，百公里加速18秒。而氢动力车百公里加速是15秒。 相关专业：机械设计制造及其自动化、车辆工程、汽车新能源技术等。 9.云计算 云计算(CloudComputing)是一种新兴的商业计算模型。它将计算任务分布在大量计算机构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和各种软件服务。企业可以通过使用云计算以极低的成本投入获得极高的计算能力，不用再投资购买昂贵的硬件设备，负担频繁的保养与升级。 相关专业：计算机技术、网络技术、物联网工程等。 10.奢侈品行业 代表人物：约翰•埃德森--经营豪华游艇，2006年净资产11亿元。 仔细看一下胡润中国富豪榜会发现，中国没有奢侈品行业的富豪。尽管近几年崛起了不少本土奢侈品牌，例如水晶坊，上海滩(ShanghaiTang)等，但明显是微不足道。关键并不是质量问题，而是本土品牌极为欠缺奢侈品牌所蕴含的品牌历史，品牌主张，设计理念，国家形象等重要元素。现在这些问题已经慢慢被本土奢侈品生产商所重视，中国本土奢侈品牌将逐渐分食世界奢侈品市场。 （文章来源： 网易体育 ）