"山寨小罗"闯阿根廷训练场骗过梅西

哈通社阿斯塔纳电，巴西世界杯将以很多有趣的故事留在球迷脑海中，其中一例就发生在阿根廷队训练基地。

一位长相酷似罗纳尔迪尼奥的球迷，趁乱闯进了阿根廷队的训练场地，看到这位"昔日的巴萨队友"，梅西也着实被吓了一跳。

在练习中，进行了一段慢跑后，蓝白军团分为几个小组，在一块相对隐蔽的场地进行网式足球训练。然而，练习很快在一片混乱中结束，原因是大量球迷爬过了围栏跑进球场，企图与他们心目中的英雄握手、拥抱。大多数球迷都跑向梅西所在的方向，保安试图阻止不断涌入球场的球迷，但很快就被淹没在大群球迷的海洋中，训练也因此被迫中止。

但在骚乱刚开始时，阿根廷队却被小罗的"复制品"愚弄了。这位"冒牌小罗"名叫罗宾森•奥利韦拉，以专职做小罗的替身为业。事后，奥利韦拉表示："他(梅西)看到我时一脸震惊，应该是把我当成小罗了。他还让我不必特意跑到这里来看他。当他过来握住我的手时，我向他鞠躬，这真是太让我激动了。"

"这并不是事先计划好的，我只是觉得我必须握他的手，因为这可能是我这辈子唯一能见到他的机会。" 奥利韦拉补充道。奥利韦拉与小罗本人极其相似。在翻越栅栏时，他的手因受伤流了血，但这位幸运的球迷说，这都是值得的。

有趣的是，当被问起在梅西和小罗两人中更崇拜谁时，奥利维拉毫不犹豫地说："当然是小罗！"





