哈通社阿斯塔纳6月13日电,据新华网报道,昨日，新疆生产建设兵团副政委徐伟华在国新办新闻发布会上称，有人以为新疆到处都是爆炸杀人，乱得不可收拾，实际这是一种错觉。他表示，中国绝不允许新疆分裂，这块国土不能乱，也不能丢。

新疆自治区副主席：新疆的稳定大局可控

在谈到新疆维稳问题时，新疆自治区副主席史大刚表示，近一段时间新疆出了几个暴恐案件，所以大家觉得新疆是否不稳定，到那儿去很担忧。其实，新疆的稳定大局是可控的，是好的。暴恐活动是极少数、极个别的，大家可以很放心去新疆。

史大刚认为，新疆的形势非常好。他表示："新疆系列惠民政策让新疆老百姓心向着党，向着政府。暴力恐怖分子、民族分裂分子等没了根基，就坐不住了，所以才迫不及待地出来制造暴恐事件。"

新疆生产建设兵团副政委徐伟华在谈到新疆稳定问题时认为，新疆是中华民族十分宝贵的生存和发展空间，这块国土绝不能乱，不能丢。

"内地的一些同志对新疆了解不太够，新疆出点儿暴恐案件就草木皆兵了，以为新疆到处都爆炸杀人，乱得不可收拾，实际这是一种错觉。"徐伟华表示，在这种认识之下，有些该投资的不去了，该旅游的也不去了，但这不符合新疆的实际，新疆的大局还是稳定的。

徐伟华认为："我们长期在新疆生活，并没有感到处处都是危机，安全感还是比较强的。有些不投资的做法我觉得也是不太明智的，将来会后悔的。"

南疆将加强基础设施建设

史大刚在新闻发布会后表示，主打旅游产业的南疆将加强基础设施建设，将喀什老城区打造成国家级5A景区。同时新疆也在和周边国家谈公路、铁路建设。

史大刚透露，新疆今年预计基础设施投资可能突破1万亿元，至少8000亿元以上。而对于目前受热议的丝绸之路规划，史大刚表示，规划还需要和国家发改委衔接，考虑各种情况之后最终才能定稿。

此前一天，国家发改委副秘书长范恒山表示，发改委专门编制了促进南疆等地区发展的相关规划。由于南疆相对于北疆贫困一些，欠发达一些，从区域战略的角度来说，国家特别重视促进新疆区内的区域协调发展。