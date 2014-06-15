维基解密：乌克兰新总统波罗申科曾为美国国务院线人

哈通社阿斯塔纳电，据俄罗斯之声6月12日报道，维基解密网站日前曝光了两份美国外交电报，称乌克兰新当选总统彼得•波罗申科(Petr Poroshenko )曾为美国国务院线人。在前美国驻乌克兰大使2006年4月29日送出的一份绝密情报中，曾两度提及这位如今世界闻名的巧克力大亨。

维基解密曝光称，2006年，波罗申科曾向前美驻乌大使约翰•赫布斯特(John Herbst)透露有关乌克兰组建联合政府的内部信息。他向赫布斯特更新了当前联合政府的组建情况，并称自己是"我们的乌克兰--人民自卫"(Nasha Ukrayina)政党中的内幕知情人。该政党由前乌克兰 总统尤先科(Viktor Yushchenko)领导，非常受西方领导人的欢迎。 然而，当时赫布斯特并没有轻信波罗申科，而是质疑其提供信息的可信度。 据报道，此前5月维基解密也曾曝光过波罗申科的相关信息，称美国自2006年至2011年间，一直监视这位乌克兰亿万富翁和前外交部长。据维基解密透露，在2009年波罗申科当选乌克兰外长前，他并不受到美国的欢迎，前美国驻乌克兰大使甚至称其为"不光彩的政治寡头"。在维基解密发布的多份机密文件中，波罗申科被描述成一位不受欢迎的政治家，以及一位能与任何一届政府成功拉拢关系的商人。甚至在2006年5月26日的另一份文件中，美国派驻乌克兰特别官员曾在美国国务院作报告时称，波罗申科"受可信的腐败指控"。 然而，这种情况到了2009年，波罗申科当上乌克兰外长后，美国方面对他的意见又开始转变，对他个人特质表示赞许，称他"有雄厚财力且有广泛政治基础，期望入欧盟，采取更实用主义的方式与俄罗斯保持联系"。