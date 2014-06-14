荷兰队：君子报仇 四年不晚

哈通社阿斯塔纳6月14日电，据BBC报道，四年前南非世界杯决赛，西班牙1:0夺冠，荷兰队屈居亚军。周五（13日）两雄再次相遇，荷兰队5:1击败卫冕冠军西班牙。2010年南非世界杯决赛时，西班牙和荷兰激战90分钟不分胜负，最终伊涅斯塔在加时赛进行到第116分钟时打入致胜的进球，西班牙也最终捧起大力神杯。

世界杯历史上，只有巴西和意大利成功卫冕，西班牙希望能成为第三支成功卫冕的球队。

四年后，这两支王牌队在巴西世界杯B组小组赛上再次狭路相逢，荷兰有机会向西班牙复仇。 结果，在周五的B组小组赛中，荷兰队不负众望，在先失一球的情况下，以5:1大胜西班牙。 两虎相斗 西班牙开赛后旗开得胜，阿伦佐靠罚点球破门，1:0领先，但半场终止前，荷兰队的范佩西一个前扑头球，攻入西班牙大门，将比分拉平。 下半场，荷兰队的罗本攻入致胜一球，荷兰队2:1领先。 在那之后，荷兰队基本上压着西班牙半场打，费耶诺德、范佩西和罗本锦上添花，各进一球，以5:1的辉煌战绩收场。 相比之下，西班牙队突然间像失去了厉牙的老虎，毫无章法，溃不成军。 法国前球星亨利在BBC现场转播的球评中对荷兰队的表现感到"无言以对"，他说荷兰队又找回了自己的风格。 他还说，这本应该是我们在四年前那场世界杯决赛就看到的结果。 前英格兰国家队队长希勒同样认为荷兰队的表现令人惊叹，尤其是下半场基本上控制全场。 他说："荷兰队简直是太棒了。在半场结束前进的那粒球让荷兰队得到难以置信的信心，他们应该可以再进7到8个球。" 英超俱乐部水晶宫队教练托尼•帕里斯在接受BBC五台现场采访时说："西班牙完全失去了他们的气魄、他们的跑动和他们的传球。荷兰队简直就是漫长飞。他们参加本届世界杯有点像英格兰队，没有什么人会特别看好。如果英格兰队对意大利也能打出这样的结果那就太好了。"