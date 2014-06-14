意大利总理：随着时间的推移 意哈关系将更加牢固

意大利总理12日对哈萨克斯坦进行国事访问。访问期间，马泰奥•伦齐总理同纳扎尔巴耶夫总统在布拉拜旅游胜地举行会晤。两国政府、企业代表在两国领导人的见证下签署了系列合作文件。

意大利总理伦齐在之后举行的联合新闻发布会上说："意大利已经成为中国和俄罗斯之后，哈萨克斯坦的第三大贸易伙伴。这是值得骄傲的合作成果。虽然我们身处异地，相隔千里，但这没有阻碍我们与处于欧亚大陆中心地带的哈萨克斯坦建立牢固的经济合作关系，成为哈萨克斯坦在欧盟国家中最大的贸易伙伴。目前在哈萨克斯坦共有300多家意大利企业代表处和合资公司。两国政府之间还设有双边经济合作机制，两国关系的逐渐加深也是该合作机制成功运行的硕果。"

在谈及哈意企业所签署的协议时，伦齐指出："埃尼公司和哈萨克斯坦国家石油天然气公司签署的协议具有特别意义。根据协议，双方将共同建设船舶制造维修厂，埃尼公司还将参与伊萨泰区的勘探项目。"

意大利总理伦齐在谈及两国各领域合作发展前景时表示："我担任意大利总理一职已经一百天。今后的工作中，我将继续致力于意哈两国的共同发展。我相信随着时间的推移，两国关系将更加牢固。我们签署了石油领域重要合作文件，今后还会在工业制造业加强合作。未来，双方还将在其他各领域建立合作关系，促使两国合作关系得到多元化发展。"